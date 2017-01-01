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Saruhan'dan Rumeli'ye gönül köprüleri

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:05
Saruhan'dan Rumeli'ye gönül köprüleri
Saruhan'dan Rumeli'ye gönül köprüleri

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Saruhan'dan Rumeli'ye Gönül Köprüleri' adlı imza günü ve söyleşi gerçekleştirildi. Araştırmacı Yazar İlber Şiyak'ın aynı adlı kitabı programa katılan Manisalı vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Saruhan'dan Rumeli'ye Gönül Köprüleri' adlı imza günü ve söyleşi programı gerçekleştirildi. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramiz Şiyak, TRT İzmir Radyosu THM Ses Sanatçısı Havva Karakaş ve eşi Hasan Karakaş, Manisa Balkan Türkleri Kardeşliği Platformu ve Manisalılar katıldı. Programda Araştırmacı Yazar İlber Şiyak'ın biyografisi okundu. Araştırmacı Yazar İlber Şiyak programa kendisine desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek başladı. Şiyak, programda, Osmanlı Devletinin Balkanlar'da ki iskan hareketlerini, Saruhan diyarından Balkanlar'a uzanan fetih ve gönül hareketlerini anlattı. Araştırmacı Yazar İlber Şiyak Rumeli'deki Müslüman topluluklarını da anlattı.

"Milli kimliğimizi bilmeliyiz"
Araştırmacı Yazar İlber Şiyak, "Bizler tarihimizi, milli kimliğimizi, kim olduğumuzu Anadolu ve Rumeli topraklarına nasıl geldiğimizi, Rumeli'de nerelerde iskan edildiğimizi, Yüzyıllar boyunca Din-i İslam'a nasıl hizmet ettiğimizi ve yüzyılların ardından bu cennet vatan topraklarını nasıl yitirdiğimizi çok iyi araştırıp bilmemiz ve bizden sonra gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor" diye konuştu. Programın sonunda, sahneye davet edilen protokol üyeleri Araştırmacı Yazar İlber Şiyak'a çiçek takdim etti. TRT Sanatçısı Havva Karakaş, Orhan Seyfi Şirin'in 'Tuna Boylarında Alişimiz Var' adlı şiirini okudu.

"Manisalılar için kitabını imzaladı"
Araştırmacı Yazar İlber Şiyak programın sonunda, Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hazırlanan 'Saruhan'dan Rumeli'ye Gönül Köprüleri' adlı kitabını da Manisalı vatandaşlar için imzaladı. Araştırmacı Yazar İlber Şiyak Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
(SC-Y)

10.05.2017 11:14:53 TSI
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