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Kars'ta sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:07
Kars'ta sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
Kars'ta sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kars Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün işbirliğinde "Geç Kalma, Hareket Et" sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.
Kars Valiliği-2 önünde başlayan etkinlik Ordu Caddesi, Fayton Pazarı, Kazımpaşa Caddesi, Faikbey Caddesi'nden devam ederek, başlama noktasında sona erdi.
Etkinliğe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Personeli, Halk Sağlığı Müdürlüğü Personeli, Antrenörler, Sporcular ve Gençlik Merkezi üyesi gençler katıldı.
(IÇ-AT-Y)

10.05.2017 11:16:26 TSI
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