ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ODÜ'ye gölet

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:07
ODÜ'ye gölet
ODÜ'ye gölet
- DSİ Genel Müdürü Murat Acu:
- "ODÜ'ye içme suyu sağlayacak göletin yüksekliği 35.5 metre olacak. Gölet 3 bin dekar alanında taşkın riski azaltılacak"

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - DSİ Genel Müdürü Murat Acu, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen 'Gölsu' çalışmalarından Ordu ilinin de nasibini aldığını söyledi.
Ordu'ya yaptıkları yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Murat Acu, bu kapsamında sıkı bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.
DSİ Genel Müdür Acu, Doğu Karadeniz Gelişim Projesi (DOKAP) kapsamında bulunan Ordu'da 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 512 bin 389 kişiye ilave içmesuyu temin edilmesi, 90 adet yerleşim yerinin ve 5 bin 670 dekar arazinin taşkınlardan korunması, HES'lerin kurulu gücünün 506.15 MW'a çıkarılması ve 1.6 milyon kWh yıllık hidroelektrik enerjisi üretiminin hedeflendiğini belirtti.

Baraj gibi gölet
Özellikle yaklaşık 10 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Kampüsünün kullanma suyunu temin edecek olan Ordu Üniversite Göleti'nde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Genel Müdür Acu, "Temelden yüksekliği 35.5 metre olan göletin tamamlanması ile birlikte 3 bin dekar alanında taşkın riski azaltılacaktır" dedi.
DSİ Genel Müdür Acu, projede, Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) olarak gövdesi projelendirilen Üniversite Göleti'nde, sağ ve sol sahil gövde sıyırma kazıları, sağ ve sol sahil kret ulaşım yolları kazı ve dolgu işlerinin tamamlandığını kaydederek, "GSB (Geleneksel Beton) imalatıyla gövde temel iyileştirmesi tamamlanarak kati projelerde gösterilen SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) proje kotuna gelinmiştir. Diğer taraftan Derivasyon Konduvi betonu tamamlanmış olup, Akarsu Kalıcı Derivasyona çevrildi" diye konuştu.
Acu, şu bilgileri verdi: "Proje kapsamında kısa zamanda SSB gövde imalatına başlanılmasının planlandığını, iş kapsamında, SSB Gövdeli Gölet Gövdesi, Çevirme Seddesi, Enjeksiyon İşleri, Gövde Üstünde Karşıdan Alışlı Kontrolsüz Dolusavak, Enerji Kırıcı Havuz, Derivasyon Konduvisi, Dik Şaft Su Alma Yapısı, Dipsavak, Ayar Vana Odası, Ulaşım Yolları yapılacaktır."
(MAK-SLH-Y)

10.05.2017 11:16:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Anlayan: &quot;Gelecek nesillerimize kalıcı hizmet sunmak için çalışıyoruz&quot;
YEREL

ANLAYAN: "GELECEK NESİLLERİMİZE KALICI HİZMET SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Şiddetli rüzgar kivi bahçelerine zarar verdi
YEREL

ŞİDDETLİ RÜZGAR KİVİ BAHÇELERİNE ZARAR VERDİ
Ayaklarıyla çizdiği resimler beğeni topluyor
YEREL

AYAKLARIYLA ÇİZDİĞİ RESİMLER BEĞENİ TOPLUYOR
Ulubey'e yeni tesis
YEREL

ULUBEY'E YENİ TESİS
22 TUBİTAK Projesi Bilim Fuarı'nda sergilendi
YEREL

22 TUBİTAK PROJESİ BİLİM FUARI'NDA SERGİLENDİ
Yeşilin maviyle kucaklaştığı Çamlık'ta sona yaklaşıldı
YEREL

YEŞİLİN MAVİYLE KUCAKLAŞTIĞI ÇAMLIK'TA SONA YAKLAŞILDI
&quot;Fırtına fındığı olumsuz etkiledi&quot;
YEREL

"FIRTINA FINDIĞI OLUMSUZ ETKİLEDİ"
Fatsa'da 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'
YEREL

FATSA'DA 'SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ'
Fatsa'da yarım asırlık çınar rüzgara dayanamadı
YEREL

FATSA'DA YARIM ASIRLIK ÇINAR RÜZGARA DAYANAMADI
Kabadüz'de fide satışları başladı
YEREL

KABADÜZ'DE FİDE SATIŞLARI BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!