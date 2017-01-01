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Zeka Oyunları Mağazası ESOGÜ'de



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mezunlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu 'Mezunlar Pilavı 2017' sponsorlarından olan Zeka ve Akıl Oyunları mağazası, etkinliğe renk kattı.

Eskişehir'de üç yıldır faaliyet gösteren Zeka ve Akıl oyunları mağazası, Eskişehir'in köklü üniversitelerinden olan Osmangazi Üniversitenin pilav etkinliğinde mezunlarla bir aradaydı. Aynı üniversiteden mezun olanların birlik ve dayanışmasına büyük katkısı olan etkinliğe, yüzlerce kişi katıldı. Mezunlar Derneği'nin halk oyunları gösterisi, türküler ve pilav ikramıyla, mezunlar yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşadı. Etkinlik esnasında Zeka ve Akıl oyunları mağazasının standı da en çok ilgi gören yerler arasındaydı. Onlarca zeka oyunuyla tanışıp oynayan Osmangazi mezunları hem kendileri için hem de çocukları için zeka oyunlarını tanıma imkanı buldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin her yıl düzenlediği bu etkinliğe, katılan tüm üyeler sayesinde, birçok öğrenciye burs verildiğini aktaran dernek yöneticileri, sponsorlardan olan Zeka ve Akıl Oyunları mağazasının pilav etkinliğine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Etkinliğe gelen mezunların çocuklarının gün boyunca keyifli vakit geçirmesine katkısı olan Zeka Oyunları Mağazasını önümüzdeki yıllarda da görmek istediklerini belirttiler. Osmangazi Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Hasan Gönen de günün anlam ve önemine değinen konuşmasından sonra sponsorlardan Ali Arı Akademi - Zeka ve Akıl Oyunları Mağazasına teşekkür plaketi verdi.

(MSY-MET-Y)



10.05.2017 11:19:47 TSI

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