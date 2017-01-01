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Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 64 bin 758'e yükseldi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te Mart ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 516 adet artarak 64 bin 758 adet ulaştı. Bilecik'teki taşıtların, 31 bin 97 adet otomobil, 10 bin 995 adet kamyonet, 10 bin 477 traktör, 6 bin 967 adedi motosiklet, 3 bin 126 kamyon, bin 5 adet minibüs, 851 adet otobüs, 240 adet özel amaçlı taşıtlar olduğu belirtildi.

Bir ayda bin 995 taşıt nakli yapıldı

Bilecik'te, Mart ayında bin 995 adet taşıtın da devri yapıldı. Devri yapılan toplam taşıtlar içinde otomobil bin 345 adet ile ilk sırada yer aldı.

(CKT-MET-Y)



10.05.2017 11:21:43 TSI

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