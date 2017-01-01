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Antalya Kültür Sanat'ta Anneler Günü'ne özel atölyeler



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Kültür Sanat(AKS) Eğitim, Anneler Günü'nü " Annen için Tasarla ve Üret" başlıklı bir atölye ile kutluyor.

Anneler Günü'nü tüketim sarmalından çıkarıp çocukların hayal gücünün ve araştırmacılığının geliştirilmesi, üretime yönlendirilmesi için bir fırsata dönüştürmeyi hedefleyen "Annen için Tasarla ve Üret" atölyesinde çocuklar yarı yapılandırılmış modelleri işleyerek anneleri için küçük armağanlar üretecekler. Gilika Antalya Çocuk Tasarım Atölyeleri işbirliğiyle, 8-10 yaş grupları için hazırlanan atölyeler çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve hayal güçlerini geliştirmelerini, en önemlisi anneleri için tasarlayıp üreterek hediyelerini anlamlandırmalarını sağlayacak.

Etkinliğin 13 Mayıs Cumartesi günü saat 13:00 - 14:30, 15:00 - 16:30 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

(İA-Y)



10.05.2017 11:22:34 TSI

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