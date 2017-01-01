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Vali Dağlı, "İller Bankası'ndan destek isteyeceğiz"



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 3 yıldır ödenek alınamayan İller Bankası yetkilileri ile önümüzdeki hafta Ankara'da bir toplantı gerçekleştirileceğini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vali Dağlı sağladıkları temas doğrultusunda önümüzdeki hafta 3 yıldır ödenek alınamayan İller Bankası ile bir görüşme gerçekleştireceklerini kaydederek "Önümüzdeki hafta İller Bankası Genel Müdürü ile Sayın Bakanımız Faruk Özlü liderliğinde bir toplantı yapacağız. Bilindiği gibi İller Bankasından 3 yıldır ödenek alamadık. Daha doğrusu Doğuya ağırlık verildiği için Batı illerinin hiç biri alamadı. Bizimde ihtiyaçlarımız var. Özellikle Grup İçme suyu ve köylerdeki meydana düzenlemesi işleri için ödenek almak istiyoruz" dedi.

(AY)



10.05.2017 11:23:05 TSI

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