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Kayı Boyu Camiinin girişinde çalışmalar devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Yaşar Beyazıt

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in en büyük camisi olacak Kayı Boyu Camii girişindeki çalışmalar devam ediyor.

Hürriyet Mahallesi, Karaçay Sokak üzerine 2004 yılında temeli atılan 2014 yılının Ramazan ayında ibadete açılan Bilecik'in en büyük camisi olacak Kayı Boyu Camiinde aynı anda 2 bin 500 kişi ibadet yapabiliyor. Caminin girişine güzel görünüm sergileyen ek bölümlerin duvarları tuğla örüldükten sonra sıva yapım işlemi devam ediyor. 13 tane kubbenin kurşun ile kaplaması tamamlanan camide, abdest almak için şadırvan etrafı mermerle kaplanıp çeşmeleri de takılarak abdest almaya hazır hale getirildi. Caminin girişinin tabanı da mermer ile kaplanacağı öğrenildi.

(MYB-MET-Y)



10.05.2017 11:24:52 TSI

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