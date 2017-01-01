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10-16 Mayıs Engelliler Haftası



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Engelliler Haftası, tüm yurtta olduğu gibi Van'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan program, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Van Valiliğine kadar kortej yürüyüşüyle başladı. Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda bir konuşma yapan Bedensel Engelliler Derneği Van Şube Başkanı Abidin Kasapoğlu, engellilerin yaşadığı sıkıntılara değindi. Halk otobüslerinin engellilere göre yapılmadığı ve bazı engellileri incitici söylemlerle karşılaştığını dile getiren Kasapoğlu, "Engellilerimiz, devlet tarafından ödenen bakıcı parası yerine kurumlarda istihdam edilmesini istiyorlar. Kurumlarda çalışıp emeklerinin karşılığını almak istediklerini iletiyorlar. Bizde yetkililerimizin sesimize kulak vermesini ve engelli kadrolarının açılmasını istiyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise, engelliler ile ilgili çalışmalar yapmaya, eksiklikleri tamamlamaya gayret gösterdiklerini söyledi. Bozçelik, "Bir ülkenin kalkınmışlığının ölçüsünde en büyük göstergelerden bir tanesi de engeli istihdamı ve engellilerle hayatı yaşamadır. Biz eğer herkesi insan olarak görürsek, insanlar arasındaki farklılıklar bizim için sorun olmaz. Eğer hepimizin yaratılışında farklılıklar söz konusu ise, o zaman her türlü farklılığı yaratandan ötürü sevmemiz gerekiyor. İstihdam konusunda bazı sorunlar yaşıyoruz. Engelli bireylerimizin iş istihdamı konusunda bazen yeterli olamamaları ya da iş uyumu ile ilgili eğitimleri vermekteki eksikliklerimiz var. Bu nedenle bizimde belki de ilk önceliklenmemiz gereken konulardan biri; engelli bireylerin iş hayatına uyumu, orada nasıl çalışacakları ile ilgili eğitimler vermek ve oraya uyumunu sağlamak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Engelliler Haftası programı, daha sonra Sanat Sokağı'nda engelli öğrenciler tarafından hazırlanan serginin gezilmesi ile sona erdi.

(ATL-MSA-Y)



10.05.2017 11:26:02 TSI

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