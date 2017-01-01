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Ahmet Yaylıoğlu: Çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:18
Ahmet Yaylıoğlu: Çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz
Ahmet Yaylıoğlu: Çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Özgelişim Kreşi, yılın 365 günü hizmet veren ve sıfır yaştan itibaren çocuk bakan tek kurum olarak dikkat çekiyor.
2014 yılında kurulan ve gün geçtikçe Kütahya'da yaşayan ebeveynler tarafından ilgi odağı haline gelen Özgelişim Kreşi, yaptığı ilk ve tek uygulamalar ile miniklerin geleceğine ışık tutuyor. Konuyla ilgili konuşan kreş yönetim kurulu başkanı Ahmet Yaylıoğlu, "Çocukların bütünlüğünü gözeterek, zihinsel, bedensel ve psikolojik gelişimlerini destekleyen eğitim veriyoruz.Sağlıklı bir ortamda çocuklarımızın kişilik özelliklerini, bağımsızlık, sorumluluk ve paylaşma duygularını geliştirmeyi, toplum kurallarını öğretmeyi ve yerinde kullanabilmelerini sağlamayı, evlerindeki sıcaklık ve güven duygusunu okulumuzda da yaşamalarını ve her şeyden önemlisi mutlu olmaları için çalışıyoruz" dedi.

"0-6 yaş arası eğitim çok önemli"

Kreş Müdürü Sema Yanık, şunları kaydetti: "Çocukların zihinsel ve kişilik gelişimlerinin yüzde 70'inin 0-6 yaşlar arasında tamamlanıyor. Bu süre içerisinde kazanılan davranış biçimleri, tüm yaşam boyunca devam etmektedir. Özgelişim Kreşi olarak çocukların tüm gelişimlerine katkı sağlamak ve destek vermek amacıyla tüm zengin uyaranları dikkate alarak çocuklarımızın ilgi ve ihtiyaçlarına göre 'Çocuk Merkezli' eğitim yaklaşımı ile hizmet sunuyoruz. Özgelişim Kreşi olarak, 0-2 yaş kreş hizmeti, 2-6 yaş arasında okulöncesi eğitimi veriliyor. Ayrıca okulumuzda tam zamanlı eğitimin dışında, yarı zamanlı bakım hizmeti de mevcuttur.Fiziksel şartlar itibariyle çocukların bedensel gelişimlilerine katkıda bulunabilecek özelliklere sahip bir kreş ve ekip. Sınıflar aydınlık, ferah, iyi ısınıyor, tuvaletler tam anaokulu ve kreş çocuklarına uygun yapılmış, ayrı bir mutfağı var, çocukların gelişim ihtiyaçlarına göre yemek yapılıyor. Bu konuda eğitim almış bir yöneticileri var. Uyku ve dinlenme odaları harika, yataklar rahat, oda ferah, güneş alıyor, yerlerde fazla eşya yok, toz tutmaz silinebilir kaplama zemin, güzel havalarda bahçe oyunları için alan yeterli ve güzel en önemlisi öğretmenleri güler yüzlü, istekli çocuklarla her türlü iletişimi sağlayabilecek yetenek ve donanıma sahipler."

"Uzman psikolog gözetiminde çocuklara eğitim"

Kütahya'da 0-6 yaş arasındaki çocukların okul öncesi eğitimlerini veren tek kreş olan Özgelişim Kreşi, Uzman Klinik Psikolog Oğuzhan Akboya ile birlikte çocukların gelişimini yakından takip etmeye başladı. Yılın 12 ayı hizmet veren Kütahya Özgelişim Kreşi, çocuk ve ergen psikologu Oğuzhan Akboya'nın gözetimi altında çocukların gelişimini yakından takip ediyor. Özgelişim Kreşi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaylıoğlu, "Kurulduğumuz günden bugüne kadar ve bundan sonra hep miniklerimizin sağlıklı gelişimi için çaba sarf ediyoruz. Kütahya'da ilk ve tek olma özelliğini taşıdığımız 0 yaştan 6 yaşa kadar çocuklarımıza ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir zevk. En değerliniz bize emanet dediğimiz bir sloganımız da var. Şimdi yine bir ilke imza atarak Uzman Klinik Psikolog Oğuzhan Akboya beyin nezaretinde çocuklarımızın ruhsal gelişimini de yakından takip etmeye başladık. Aile ve çift terapileri, IQ testleri, motor algılama testleri ve oyun terapilerimiz ile minik yavrucaklarımızın gelişimini çok yakından izliyoruz. Kısa sürede Kütahya'nın bir numaralı kreşi olduğumuz için çok mutluyuz. Bize destek olan velilerimize de teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (EFE)

10.05.2017 11:26:37 TSI
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