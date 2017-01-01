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Annem Varsa Bende Varım projesi genişliyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce'de önümüzdeki yıl ortaokullarda hem ebeveynlere hem de çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla başlatılan Annem Varsa Bende Varım Projesinin seyri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda projenin ne aşamada olduğu ve gelecekte nasıl bir sistem izleneceği görüşüldü.

Vali Zülkif Dağlı bu yıl ilkokul 3. ve 4. sınıflara uygulanan projenin önümüzdeki yıl orta 1 ve orta 2. sınıfları kapsayacağını dile getirerek "Annem varsa bende varım adlı bir proje başlattık. Proje bu yıl ilkokul 3. ve 4. sınıflarımızı kapsıyor. 10 bin kitap dağıtımı yaptık. Bu proje dahilinde her çocuğumuz annesine kitap okuyacak. Kitabı okuduktan sonra annesiyle birlikte 15 kitabı seçmek için isterse kütüphanelerden yararlanacak, isterse kırtasiyelerden satın alacak. Proje ile ilgili ne aşamadayız bunları gözden geçirmek üzere toplandık. Önümüzdeki yıl orta 1 ve orta 2. sınıflara dönük bir çalışma yapılacak. Bu yılki çalışmamızda çocuk annesine kitap okuyordu. Anne rol modeldi. Önümüzdeki yıl hayata geçirilecek projede ergenliğe girmiş olan çocuklar babasıyla daha çok vakit geçirecek. Yaz döneminde kitapları bastıracağız. Okullar başladığında hemen dağıtılacak. Ortaokul ve lise şeklinde projemiz devam edecek" dedi.

Ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

(AY)



10.05.2017 11:28:04 TSI

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