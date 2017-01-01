ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:20
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 146 gram esrar, 60 adet uyuşturucu hap ve esrar satışında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 146 gram esrar, 60 adet uyuşturucu hap ile esrar satışında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Satmak" suçundan bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(ET-AA-Y)

10.05.2017 11:28:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kağızman Sivil Dayanışma Platformundan Gülbey'e plaket
YEREL

KAĞIZMAN SİVİL DAYANIŞMA PLATFORMUNDAN GÜLBEY'E PLAKET
Iğdır'da terör operasyonu: 14 gözaltı
YEREL

IĞDIR'DA TERÖR OPERASYONU: 14 GÖZALTI
Asimder, Başkonsolos Guliyev'i ziyaret etti
YEREL

ASİMDER, BAŞKONSOLOS GULİYEV'İ ZİYARET ETTİ
Iğdır'da terör örgütü operasyonu
YEREL

IĞDIR'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!