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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama



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IĞDIR (İHA) - Iğdır'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 146 gram esrar, 60 adet uyuşturucu hap ve esrar satışında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 146 gram esrar, 60 adet uyuşturucu hap ile esrar satışında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Satmak" suçundan bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(ET-AA-Y)



10.05.2017 11:28:34 TSI

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