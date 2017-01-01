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Otu yeni sesine kavuştu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:21
Otu yeni sesine kavuştu
Otu yeni sesine kavuştu

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltu'da yerel yayın yapacak olan bir radyo kuruldu. Test yanının ardından açılışını Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın yaptığı radyo 99.9 frekansıyla yayın hayatına başladı.
Süper Radyo'nun yeniden yayın hayatına başlaması ilçe kamuoyunda büyük bir sevinçle karşılandı.
Uzun bir aradan sonra Oltu'da radyoculuk sektörünü yeniden canlandırmak için kolları sıvayan genç girişimci Kadir Parlak, daha önce yayın hayatını sonlandıran Süper Radyo yeniden faaliyete geçirdi.
Yapılan test yayınlarının ardından dinleyicisine 'merhaba' diyen Süper Radyonun ilk konuğu Oltu Kaymakamı Şenol Turan oldu. Süper Radyo spikerlerinden Erkan Erdoğan'ın konuğu olarak radyo canlı yayına katılan Kaymakam Şenol Turan, canlı yayında Oltululara selam ve sevgilerini iletirken böylece radyonun açılışını gerçekleştirmiş oldu.
Canlı yayına "Öncelikle sesimizin ulaştığı her yere selam ederim" sözleriyle başlayan Kaymakam Turan, böylesine güzel ve özel yatırıma öncülük eden Süper Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Parlak'a teşekkür etti.
Radyo ve radyoculuğun son yıllarda popülaritesini yitirmiş görünse de hiçbir zaman vazgeçilemeyecek bir araç olduğuna vurgu yapan Kaymakam Şenol Turan, "Radyo, nostaljidir. Dolayısıyla ben hiçbir zaman radyonun bu özelliğini ve güzelliğini yitirebileceğini düşünmüyorum. Radyo ruh sağlığına iyi gelir. Çok önemsediğimiz bir sektör. Bu yatırımın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Umarım sesiniz hiçbir zaman kısılmaz ve yayın hayatına devam eder. Benim içinde bir ilk oldu. İlk kez bir radyo açılışı yapıyorum. Oltu, bu anlamda bize iyi geldi, böylece ben de bir ilki yaşamış oldum" diye konuştu.
Süper Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Parlak ise Oltu ve yöresine yayın yapacak olan radyo sayesinde yörenin sosyal ve kültürel faaliyetlerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.
Yayın sonrası Süper Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Parlak, günün anısına yönelik Kaymakam Şenol Turan'a babası merhum Prof. Dr. Tahsin Parlak'ın kitaplarından hediye etti.
Bu arada Süper Radyonun açılışına katılan Oltu'nun eski radyocularından Binali Anık ise "Bugün adeta radyoculuğa yeni başladığım 1994 yılını hatırladım. Radyoculuk ve Medya sessizlerin sesidir. İlkeli bir yayıncılık anlayışı ile Kadir beyin bu şekilde devam edeceğine inanıyorum. 19 yıllık yayıncılık hayatımız vardı. Kadir beyin çocukluğundan bu yana bir sevdasıydı, bunu gerçekleştirdi, kendisine başarılar diliyorum. Oltu'ya çok güzel şeyler kazandıracağına inanıyor, bu vesile ile de hayırlı olsun diyorum" dedi.
Öte yandan Süper Radyonun açılışına iştirak edenler tek tek canlı yayında Oltuluları selamlarken radyonun açılışına; Başta Oltu Kaymakamı Şenol Turan olmak üzere Oltu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Durğun, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Tülay Çevik, Yeni Vizyon 2071 Gençlik Kadın Birimi Başkanı Ayşe Yılmaz, işadamı Fuat Demir ve ilçeden esnaflar katıldı.
(DMA-AT-Y)

10.05.2017 11:31:00 TSI
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