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Şehit ailesinin acısına ortak oldular



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki şehit aileleri, Saruhanlı ilçesinin son şehidi olan Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı'nın baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

Salihli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdullah Varol ve dernek üyeleri, Belediye Meclis üyesi Yunus Candan öncülüğünde, Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Saruhanlılı Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı'nın Halitpaşa Mahallesindeki baba ocağına taziye ziyaretinde bulunarak, ailesinin acısına ortak oldu.

Şehidin babası Mehmet Pirnarcı ve ağabey Ahmet Pirnarcı'ya başsağlığı dileyen Salihlili Şehit Yakınları, ziyarette şehit ailesine Türk Bayrağı hediye etti.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdullah Varol ile şehit yakınlarının yer aldığı ziyaret ile ilgili olarak belediye meclis üyesi Yunus Candan "Şehit ailelerimiz ile birlikte komşu ilçemiz Saruhanlı'nın son şehidi olan Çavuş Nezir Pirnarcı'nın Halitpaşa Mahallesindeki baba ocağına taziye ziyaretinde bulunarak, ailemizin acısına ortak olup, her zaman yanlarında olduğumuz mesajını verdik." dedi.

(BA-SC)



10.05.2017 11:28:56 TSI

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