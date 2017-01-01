Tekirdağ'da afet bilinci eğitimleri
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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, imam-hatip adaylarına afet ve acil durumlara yönelik eğitim verildi.
Tekirdağ Diyanet Eğitim Merkezi toplantı salonunda verilen eğitimlere farklı illerden 120 imam-hatip adayı katıldı. Diyanet Eğitim Merkezine gelen 120 İmam-Hatip adayına verilen 72 saatlik eğitimde, afet türleri, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.
(MA-MEF-Y)
10.05.2017 11:35:53 TSI
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