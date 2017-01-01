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Down sendromlu gencin vatan sevgisi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:26
Down sendromlu gencin vatan sevgisi
Down sendromlu gencin vatan sevgisi
- Tokat'ta engelliler haftası kutlamaları çevresinde Atatürk anıtına çelenk sunan down sendromlu gençlerden İbrahim Ay, "Tek millet, tek devlet, anamız vatandır. Ne mutlu Türküm diyene" diyerek asker selamı verdi.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunan down sendromlu gençlerden İbrahim Ay,"Tek millet, tek devlet, anamız vatandır. Ne mutlu Türküm diyene" diyerek asker selamı verdi.
Tokat'ta Engelliler Haftası kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras, Beyazay Derneği Tokat Şube Başkanı Suna Arslan Köten'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.
Törene katılan engelliler arasında yer alan down sendromlu gençlerden İbrahim Ay sempatik hareketleri ile ilgi odağı oldu. Asker selamı vererek basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ay, heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek,"Tek millet, tek devlet, anamız vatandır. Ne mutlu Türküm diyene" dedi

(Nİ-UY-Y-)

10.05.2017 11:36:09 TSI
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