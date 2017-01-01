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Kütahya'da Yapı Fuarı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Frig Fuarcılık tarafından organize edilen Kütahya 2. Yapı Dekorasyon İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Isıtma ve Soğutma Teknolojileri Fuarının yarın ziyarete açılacağı bildirildi.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, fuarda inşaat, yapı denetim, bahçe dekor, sigorta, banyo, mutfak, güvenlik sistemleri, prefabrik, seramik, boya, güneş enerjisi gibi ev yaptırmak ve yenilemek isteyenlerin ihtiyaçlarının karşılanabileceği stantların açıldığını kaydetti.

Varol, "Evini yenilemek isteyenler, ev yaptıranlar, kentsel dönüşüm konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler 'Kütahya Yapı Dekorasyon İnşaat Malzemeleri ve Isıtma-Soğutma Teknolojileri Fuarı'nda evleri için her şeyi bir arada bulabilecekler" diye konuştu.

Başkan Tuncay Varol, fuarın 11-14 Mayıs gününe kadar gezilebileceğini sözlerine ekledi. (EFE)



10.05.2017 11:38:17 TSI

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