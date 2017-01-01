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Türkiye örnek oldu

- Üniversite tahsilini Türkiye'de yapan misafir öğrenciler kendi ülkelerine umut oluyorlar



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Bir zamanlar kimsenin tercih etmediği Türkiye, son zamanlarda gerçekleştirdiği büyük atılımla uluslararası öğrencinin yeni adresi olmaya başladı. Bu yıl yeni gelen öğrencilerle sayıları 114 bin olan misafir öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Üniversite tahsilinin yanında Türkiye'de büyük bir tecrübe sahibi olan misafir öğrenciler kendi ülkelerine döndüklerinde birikimlerini ülkelerine yansıtıyorlar. 203 ülkeden misafir öğrencinin eğitim aldığı Türkiye'de öğrenciler üyesi oldukları dernek ve vakıflarda çalışarak kendilerini geliştirmekteler. Kazandıkları tecrübeyi gittikleri yere götüren öğrenciler bulundukları yerlerde birer yıldız gibi parlıyorlar.

Misafir öğrenciye maddi-manevi rehberliği kendine misyon edinen UDEF, bu yıl 55 şehir, 20 ülkede gerçekleştirdiği 10.Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında Güney Kore'ye giden UDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bolat Busan şehrinde tanıştığı Türkiye mezunlarının kurdukları dernek ve çalışmalarına hayran kaldığını belirtti. Özellikle yüksek lisans eğitimi için Erzurum'da yaklaşık üç yıl kalan Cezayirli Mübarek Bia'nın çalışmaları Bolat'ı mest etti. Mübarek Bia Erzurum'da bulunduğu süre içerisinde derslerindeki başarısının yanında örnek kişiliğiyle herkese örnek olmuştu. 15 Temmuzun yaşandığı dönemde hayranı olduğu liderin çağrısı üzerine meydanlara indiğinin Türkiye'nin selameti için demokrasi nöbetlerine katıldığını belirtti.

Uluslararası Öğrenci Buluşması çalışması için Orta Afrika'da bulunan Çad Cumhuriyetine giden Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi Ertan Halit Aksakal, Türkiye mezunu öğrencilerin kurduğu Sanabil el-hayr derneğini ziyarette bulunarak yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı buldu. TİKA ile ortak çalışan dernek ülkenin güneyinde 780 çocuğun sünnetini ve basit operasyonları gerçekleştirdiğini kaydetti. Türkiye mezunlarının Türk Büyükelçiliğinde, THY'de, TİKA'da çalıştığını kaydeden Aksakal, ülkeleri için yıldız olan bu gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

(ERZ-AT-Y)



10.05.2017 11:38:54 TSI

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