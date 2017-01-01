ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hankendi Belediyespor şampiyonluğu kutladı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:33
Hankendi Belediyespor şampiyonluğu kutladı
Hankendi Belediyespor şampiyonluğu kutladı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) -Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek olan Hankendi Belediyespor, şampiyonluğu kutladı.
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde mutlu sona ulaşarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Hankendi Belediyespor, özel bir restoranda düzenlenen programla şampiyonluğu kutladı.
Değerlendirmelerde bulunan Hankendi Belediyespor Başkanı Arif Seval, hedeflerinin ilk yıl lige tutunmak olacağını belirterek, "Hayalci olmamak lazım. Mevcut kadromuzu koruyacağız. Daha üst liglerden transfer teklifi gelen arkadaşlarımızı tutmayacağız ama BAL Ligi'nden gelen tekliflere kapalıyız. Mevcut kadromuza 5-6 takviye yapacağız" ifadelerini kullandı.
7 aylık zorlu bir süreci geride bıraktıklarını dile getiren Hankendi Belediyespor Teknik Sorumlusu İbrahim Doğan ise, "Futbolcular sağ olsunlar çok iyi çalıştılar. Şampiyonluk için takımımızda her şey uygundu ve o da oldu. Karşılığını aldık. Elazığ'a hayırlı uğurlu olsun. Gelecek sezon Yolspor ile birlikte Elazığ'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bölgesel Amatör Lig'in, futbolun gelişimi açısından çok önemli bir lig olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu Elazığ'da da başarırız. Yeni yeni Elazığlı futbolcular çıkarırız inşallah" dedi.
Sezon başında çok uzak gibi görünen hayaller, sezon sonunda gerçek oldu diyen Hankendi Belediyespor Kaptanı Ömer Güneş'de "Bu bizim için gurur verici bir şey. Elazığlı çocukların başarısı bu. Çok kaliteli bir takım kuruldu" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yönetim, teknik heyet ve futbolcular günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.
(HK-HİV-Y)

10.05.2017 11:41:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da engellilerden farkındalık yürüyüşü
YEREL

ELAZIĞ'DA ENGELLİLERDEN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ
Vali Zorluoğlu, konferans salonu ve teşhir merkezini inceledi
YEREL

VALİ ZORLUOĞLU, KONFERANS SALONU VE TEŞHİR MERKEZİNİ İNCELEDİ
Elazığ'da, hac hazırlık semineri
YEREL

ELAZIĞ'DA, HAC HAZIRLIK SEMİNERİ
Elazığspor'un tecrübeli ismi, Murat Kayalı baba oldu
YEREL

ELAZIĞSPOR'UN TECRÜBELİ İSMİ, MURAT KAYALI BABA OLDU
Elazığ'da 'Vakıf Medeniyet Kudüs' fotoğraf sergisi
YEREL

ELAZIĞ'DA 'VAKIF MEDENİYET KUDÜS' FOTOĞRAF SERGİSİ
Harput UNESCO Yolunda' istişare toplantısı yapıldı
YEREL

HARPUT UNESCO YOLUNDA' İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Tunceli ve Bingöl için fırtına uyarısı
YEREL

TUNCELİ VE BİNGÖL İÇİN FIRTINA UYARISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!