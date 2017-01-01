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MHP'li Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ASKİ'nin 2016 faaliyetlerini değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresinin 2016 yılı faaliyet raporunu değerlendirdi.

HP Grubu adına İncirliova Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gürşat Kale, açıklama yaptı. Kale; "ASKİ 2016 Yılı Faaliyet Raporu hakkında MHP Grubu adına görüşlerimizi belirtmek üzere söz almış bulunuyoruz. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Büyükşehir Yasası ile hayatımıza giren kurumumuz henüz ihtiyaçlarımızı tam anlamıyla karşılayacak tarzda organizasyon ve hizmet fonksiyonlarını yerine getirememektedir. Bu eksikliğin en kısa sürede giderilmesi gerektiğini gözelikle belirtmek zorundayız. Bütçe ve plan çalışmalarında yapılacak yatırımların yeri, büyüklüğü, önceliği hususlarında daha adaletli olmasını bekliyoruz.

Güzel Aydın'ımızın güzelliğinin sürdürülmesi adına çevre duyarlılığımız konusunda daha önceki toplantılarımızda ifade ettiğim atık su arıtma tesisleri hususunu hatırlatmak istiyorum. 2016 yılı faaliyet raporu 42. Sahifesindeki bilgilerinden Aydın ili ilçelerindeki kurulu arıtma tesisi kapasite toplamı 273.275 M3/gündür. Germencik, İncirliova ve Koçarlı'da bu kapasiteye dahil olamamış üç ilçemizdi. Menderes Nehri'ne komşu konumda olmamız dolayısıyla kendimizi sorumlu hissediyoruz. AKSİ yatırımları kapsamında en acil yatırımlar arasına alınmasını talep ediyoruz. Bu arada özellikle Hacıaliobası Mahalle sakinlerimize verdiğimiz rahatsızlık sebebiyle özür diliyorum.

İlçe belediyelerinin önemli masraf kalemlerinden olan temizlik hizmetleri giderlerinin karşılanması için ASKİ tarafından tahakkuk ve tahsilatı yapılması gereken katı atık bedellerinin su faturası içerisinde tahsil edilmesi gerektiği halde katı atık bedelleri su faturalarından ayrı bağımsız fatura şeklinde sunulmakta. Vatandaşlar da katı atık bedelleri ilçe belediyesince alınıyor. Yada bunu ödemezseniz de ifadelerine şahit oluyoruz. Kurumlar arası güven sarsıcı davranışlara sebep olacak sorunların tespiti ve tedbirinin alınmasını talep ediyoruz.

Elektronik Kartlı Sayaç Sistemine dahil su abonmanlarından 2017 Mayıs Ayı dahil halen katı atık bedeli tahsilatı yapılmamaktadır. Bu sistemin acilen çözülmesi gerekmektedir. Örnek olarak sadece İncirliova'da yaklaşık 1900 abone bu sistemde olup yıllık belediye olarak 228.000 TL olup KDV kaybı da 35.000 TL cıvarındadır.

İlçe Belediyelerine tahakkuk ve tahsilat sonuçlarına ilişkin herhangi bir rapor verilmediği için gelir sonuçlarını denetleme şansı bulamıyoruz. Su bedellerini tahsilatı konusundaki performans ile katı atık bedeli tahsilatları performansının raporlanmasını özellikle talep ediyoruz.

Dereağzı Mahallemiz çiftçilerimiz erik ve fasulye sulanması konusunda Mart ve Mayıs dönemi su ihtiyaçlarını zamanında karşılanması taleplerini iletmemizi istediler. Bilgi ve gereğini dikkatlerinize sunuyorum.

Eleştirilmek gelişmenin temelidir. Eksiklerimizi gidererek daha iyi yaşam şartlarına, daha güzel Aydın'a kavuşmak için daha çok çalışmalı, daha iyi organize olmalıyız" dedi.

(MB-Y)



10.05.2017 11:43:34 TSI

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