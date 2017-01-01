YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Refakatçi annelerden maddi durumu iyi olmayan hastalar için kermes

Refakatçi annelerden maddi durumu iyi olmayan hastalar için kermes



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Talas Halk Eğitim Merkezi Desteği İle Tamamı refakatçi anneler tarafından yapılan 'Ürünler Kermesi' Mustafa Eraslan ve Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi'nde açıldı.

Kermes hakkında bilgiler veren Mustafa Eraslan ve Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Meda Kondolot, "Talas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile üniversitemizin birlikte yaptığı bir etkinlik. Özellikle anneleri uzun süre hastanede yatan, hem hasta çocukların endişelerini hem de evlerinden uzak kalmalarının endişesini yaşayan aileleri biraz olsun mutlu etmek, onların zihinlerindeki bu endişelerden uzaklaştırmak için yaptığımız bir etkinlik. Hem uygulayan kişiler çok memnun kaldı, hem aileler çok memnun kaldı. Bugün de naçizane yaptıkları ürünleri başkalarına gösterip sergiliyorlar hem de bunlardan elde ettikleri gelirleri yine zor durumda olan aileler için kullanmak adına bir kermes yaptık. Tabi ki bu kermeste hem üniversite yöneticilerimiz bizi destekledi, hem Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür ediyoruz. Sadece mesai saatleri içerisinde yapılan bir aktivite değil bu, aynı zamanda mesai saatleri dışında da kendi evlerinde de işi devam ettirerek tamamlayıp buraya getirdiler. O yüzden gerçekten herkesin sevgisini, emeğini kattığı ve bundan da çok büyük manevi tatmin duyduğu bir aktivite oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz ve mümkün olduğunca bu tür aktiviteleri devam ettirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kermesten elde edilen gelirin maddi durumu iyi olmayan aileler için kullanılacağı bildirildi. Kermese ayrıca Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan da katıldı.

(TB-AÖ-Y)



10.05.2017 11:44:55 TSI

NNNN

