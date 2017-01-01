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AK Parti Milletvekili Gizligider Berat kandilini kutladı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider Berat Kandili nedeniyle yayımlamış olduğu mesajında yaradanın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili'nin aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsat olduğunu ifade etti.

Gizligider mesajında şunları kaydetti;

''Binlerce yıllık geçmişe uzanan insanlık tarihi boyunca gelen rehberler, peygamberler silsilesinin sonuncusu, barış dini İslam'ı müjdeleyen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed olmuştur. O, insanların en hayırlısı idi, herkesin güvendiği Muhammed-ül Emin'di, Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi, güzel ahlakıyla, engin hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti. Onun yaşayışı, onun hadis-i şerifleri, onun sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başlamıştır. Bu bakımdan, Berat Kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Dargınlıkları ve küskünlükleri unutacak, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesini sağlayacak, Mübarek üç aylar içinde yer alan bu gecenin, başta Türkiye olmak üzere tüm İslam dünyasının beratına, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini en samimi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum."

(COŞ-AÖ-Y)



10.05.2017 11:45:23 TSI

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