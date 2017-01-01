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Başkan Keleş Berat kandilini kutladı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Başkan Mehmet Keleş kandillerin insanları iyi niyette birleştirdiğine değinerek "Kandiller, birlik, beraberlik, dayanışmayı pekiştirmeye bir vesiledir. Böylesi günlerde kalpler ve hüsnüniyetler birleşir" dedi.

Berat Kandilinin Ramazan ayından önceki son kandil olduğunu belirten Başkan Mehmet Keleş mesajında şu görüşlere yer verdi "Kandiller aramızdaki dargınlık ve küskünlüklerin bitmesinde, barış ve hoşgörünün yayılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu anlamlı gün toplumsal dayanışma, akrabalık ve kardeşlik hukukunu pekiştirmemiz için güzel bir vesiledir. Kalpler ve hüsnüniyetler birleşir, birlik ve beraberliğimiz güçlenir. Bu gecenin bereketi ve feyzinden istifade edelim. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandil'ini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim."

(AY)



10.05.2017 11:47:24 TSI

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