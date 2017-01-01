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'Karma Sergisi' büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğüne bağlı Bilgi evi tarafından düzenlenen 'Karma Sergi' açılışı Agora AVM'de yapıldı.

Adapazarı Belediyesi Bilgievi Müdürlüğünün Yağcılar Mahallesinde açtığı kursun yıl sonu sergisine Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Adapazarı Halk Eğitim Müdürü Eba Müslim Çat, Yenikent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fevzi Gökcan, Yağcılar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öner, Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özkan Gümülcineli, Kütüphane Müdürü Tarkan Demirbaş, Bilgievi Sorumlusu Nalan Sinan, Sakaryalı İşadamı Ahmet Serbes ve çok sayıda kursiyer ile çok sayıda davetli katıldı.

Her yaştan kursiyerin katıldığı sergide Resim, Ebru sanatı, el sanatları, fotoğraf ve dikiş gibi bölümlerin hazırladığı 'Karma Sergi' büyük ilgi gördü. Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, "Bilgevi olarak Camili, Yağcılar Mahallesi ve merkezde açmış bulunduğumuz çeşitli kurslar büyük ilgi görüyor. Talep arttıkça kurs sayılarımızı arttırıyoruz. Böylelikle farklı el sanatlarının buluştuğu kurslarımızda birçok gizli kalmış yetenekler ortaya çıkıyor" dedi.

(BCT-İÇ)



10.05.2017 11:48:38 TSI

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