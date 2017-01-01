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Yeni belediye hizmet binası 1 yıl sonra tamam

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:41
Yeni belediye hizmet binası 1 yıl sonra tamam
Yeni belediye hizmet binası 1 yıl sonra tamam

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yapımı devam eden yeni belediye hizmet binasını yerinde inceleyerek yetkililerden inşaat süreci hakkında bilgiler aldı. Yapımına 7 Eylül 2016 tarihinde başlanan, Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı eski Çinigar Otogar Mevkiinde bulunan yeni belediye hizmet binasının şantiyesini ziyaret eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, şantiye alanında bulunan yetkili personelle birlikte incelemelerde bulundu. Yaklaşık 8 bin metrekarelik 220 araç kapasiteli otopark bulunacak olan ve yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik oturum alanına sahip olan yeni Hizmet Binası içerisinde sonradan kullanılması planlanacak rezerv alanları ve dış mekanında özel çim alanları, gezinti yolları, özel çevre ve bina aydınlatmaları, bina girişinde süs havuzları ve saçakları, özel cephe kaplamaları ile mimari açıdan da estetiğe önem verilen binanın, yapım işinin tamamlanmasından sonra idari, ticari, sosyo-kültürel gibi birimlerin tek çatı altında toplanması planlanmaktadır. 2018 Mayıs ayında tamamlanması planlanan yeni belediye hizmet binasını incelemelerine Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Ertaş, Galip Gültekin, Fatih Kölgeli, Murat Arık, bazı daire müdürleri ve şantiye görevlileri katıldı. (EFE)

10.05.2017 11:50:41 TSI
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