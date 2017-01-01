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Minikler annelerine mektup gönderdi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:41
Minikler annelerine mektup gönderdi
Minikler annelerine mektup gönderdi

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Hatay'da, PTT Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Anneler Günü kampanyasına anaokulu öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.
Dört yaş grubunda bulunan küçükler Antakya PTT Merkez Müdürlüğü'ne öğretmenleriyle birlikte giderek annelerine hazırladıkları mektupları ve kartları göndermenin heyecanını yaşadılar.
PTT Antakya Merkez Müdürlüğüne öğretmenleriyle birlikte gelen minik öğrenciler, teknoloji karşısında unutulmaya yüz tutan mektup, kartpostalları, hazırladıkları zarflara koyarak annelerine yolladı.
Bayramlarda, yılbaşı ve özel günlerde duyguların ifadesi için kullanılan mektup, tebrik kartları ve kartpostalların; teknolojiye yenik düştüğünü hatırlatan okul yöneticileri, "Geçmişin haberleşme aracı olarak kullanılan, kentlerin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan kartpostalların kullanımı artık yok denecek kadar az. Kartpostal gönderme alışkanlığının azalmasında, cep telefonu ve bilgisayar aracılığıyla haberleşme etkili oluyor. Eskiden herkes özel günlerde postacıların yolunu gözler onlara maniler hazırlardı. Ama yeni nesil bu eski güzelliklerden mahrum. Biz öğrencilerimize ve ailelerine bu nedenle bir nostalji yaşatmak istedik. Öğrencilerimiz hazırladıkları tebrik kartlarını, kartpostallarını ve mektuplarını annelerine gönderdi" diye konuştular.
(BGY-Y)

10.05.2017 11:51:02 TSI
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