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16 Türkiye birincisi çıkaran okul

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:42
16 Türkiye birincisi çıkaran okul

Saim Çotuk
YALOVA (İHA) - Yalova'da eğitim veren 75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavında resmi olmayan sonuçlara göre 16 Türkiye birincisi çıkararak bir rekora imza attı.
75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, takip ettiği modern ve ilkeli öğretim sistemi sayesinde özel okulları geride bırakıyor. Bunun en son örneği ise TEOG sınavında yaşandı. Sınavın ilk ayağında 1 Türkiye birincisi çıkaran okul, sınavın 2. ayağında ise 16 Türkiye birincisi çıkardı. 240 öğrencisinin sınava katıldığı okulda 16 öğrenci 120 sorunun tamamını doğru cevapladı. 16 öğrenci ise sınavı sadece 1 yanlış cevapla, 19 öğrenci 2 yanlış cevapla bitirdi. 105 net ortalaması yakalayarak ulaşılması güç bir noktaya ulaşan okul takdir topluyor. Yazdan itibaren başlayan kurslara öğrenciler ilgi gösteriyor. Öğretmenler ise kurs süresince öğrencilerin gelişmesini an be an takip ediyor.
(SÇ-MŞ

10.05.2017 11:52:04 TSI
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