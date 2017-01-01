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Görele'de Meydan Projesi yapımına başlandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:46
Görele'de Meydan Projesi yapımına başlandı
Görele'de Meydan Projesi yapımına başlandı

(Fotoğraflı)

GİRESUN (İHA) - Giresun'un Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele meydanının 'Meydan Projesi' ile yenilenerek modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.
Meydan projesinin yapımına başlandığını, işin düzenli olarak takibinin yapılacağını ifade eden Başkanımız Erener, "Görele'ye yeni bir katma değer kazandıracak, Görele'nin ayrı bir vizyonunu oluşturacak Meydan Projesi'nde çalışmalara hayırlısıyla başladık. Çalışmalarımız bittiğinde halkımızın takdirini alacağımıza ben yürekten inanıyorum. Bu tip çalışmalarımızda halkımızdan biraz olsun özverili olmasını bekliyoruz. İlçeye yapmış ve yapacak olduğumuz proje ve hizmetlerle değişimin yüzünü yaşayacaktır. Meydanımız değişen yüzüyle, oturma gruplarıyla, LED aydınlatma sistemiyle farklı bir konsepte olacaktır" dedi.
(BK-ÖS-Y)

10.05.2017 11:54:49 TSI
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