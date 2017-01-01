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Diyarbakır'da Engelliler Haftası yürüyüşü



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" münasebetiyle bir yürüyüş düzenlendi.

Yenişehir İlçesi Ofis Ekinciler Caddesi üzerinde başlayan yürüyüşe Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, müdür yardımcıları ile personeller, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Akif Karakaş, engelli dernekleri ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı. Valilik önünde son bulan yürüyüşte Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından engelli vatandaşlar, Vali Hüseyin Aksoy ile görüştü. Engelli haftası nedeniyle Vali Aksoy'a çiçek takdim edilirken, toplu halde çekilen hatıra fotoğrafı ile etkinlikler sona erdi. ^

(İHA-MP-Y)



10.05.2017 11:57:12 TSI

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