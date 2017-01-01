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DTB yönetimi üyeleri dinledi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Meclis Başkanı Ahmet Ay, Başkan Vekili Şeyhmus Ayhan ve Ramazan Özkılıç, Bismil ilçesinde borsaya üye çırçır press, yağlı tohum, canlı hayvan, et, meyve ile hububat ürünleri alım satım yapan şirket yöneticileri ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerde konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil, üyeleriyle bir araya gelerek, DTB'nin örnek bir borsa olduğunu göstermeyi amaçladıklarını belirterek, borsa olarak bu tür görüşmeleri sıklıkla sürdüreceklerini kaydetti. Yeşil, "Üyelerimizin talep ve görüşlerine Borsamızın ileriki süreç içerisinde yapacağı planlamalarda yer vereceğiz. Özellikle sektörel sorunların çözüm noktasında gerek eğitim gerekse lobi faaliyetleri ile çözüme katkı sağlayacak faaliyetleri belirlemek amacıyla çalışmalarına devam ettiğimiz stratejik plan çalışmalarına esas teşkil edecek ziyaretlerimizde çıkan sonuçlar bizler için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle görüş ve düşünceleri ile çalışmalarımızda bizlere yön veren Üyelerimiz ile birlikte Borsamızı Yönetmek istiyoruz" dedi.

Yeşil ve beraberindekiler, daha sonra DTB Bismil Şubesini de ziyaret etti.

(İHA-MP-Y)



10.05.2017 12:00:49 TSI

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