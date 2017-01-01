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Büyükşehir Belediyesi, mevcut otogar alanını 5 Haziran'da ihaleye çıkarıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi,Döşemealtı İlçesi'ne taşınması gündemde olan Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali, alanını ihaleyle satışa çıkarıyor. 149 bin metrekare alan üzerinde bulunan mevcut otogar arsası ile dahilindeki akaryakıt istasyon alanı toplam 645 milyon 950 bin TL satış bedeli üzerinden 5 Haziran'da ihaleyle satışa çıkarılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediye kaynaklarının etkin ve ekonomik olarak değerlendirilmesi amacıyla Kepez İlçesi'nde bulunan 2 taşınmazını ihaleyle satışa çıkarıyor. 149.307,63 metrekare yüzölçümlü otogar alanı 2 adet taşınmaz olarak 645 milyon 950 binTL satış bedeli üzerinden Haziran ayı içerisinde ihaleye çıkarılacak.

İhale 5 Haziran'da

Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre,Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 144 bin 523,87 metrekare yüzölçümlü otogar alanı 620 milyon 650 bin TL, 4 bin 783,76 metrekare yüzölçümlü akaryakıt istasyon alanı ise 25 milyon 300 bin TL bedel üzerinden5 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 14.00 ve 14.30'da Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak ihaleler ile satışa çıkarılacak.

Taksit imkanı

İhale bedelleri peşin olarak yada yüzde 25'i peşin, kalanı bir yılda taksitler halinde ödenecek ve taksitli satışlarda kanuni faiz oranı uygulanacak.İhalesi yapılacak olan belediye taşınmazları ile ilgili bilgi Büyükşehir Belediyesi web sitesinde (www.antalya.bel.tr) adresinden veya Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü'nden detaylı bilgi edinebilecek.

(İA-Y)



10.05.2017 12:02:17 TSI

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