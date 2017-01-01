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Düzce Üniversitesinde Hemşirelik Haftası kutlandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:54
Düzce Üniversitesinde Hemşirelik Haftası kutlandı
Düzce Üniversitesinde Hemşirelik Haftası kutlandı

(Fotoğraflı)

Ali Osman Çatana
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Hemşirelik Haftası etkinliği gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, tüm hemşirelerin Hemşirelik Haftasını kutladı. İlkçağlardan başlayarak günümüze kadar gelen hemşirelik mesleğinin öneminden bahseden Prof. Dr. Demir, geçmiş yüzyıllarda hemşirelerin savaşlarda büyük fayda sağladıklarına dikkat çekerek mesleğin gün geçtikçe profesyonelleştiğini ifade etti.
Florence Nightingale'in hemşireliğin öneminin kavranmasına büyük katkıları olduğundan söz eden Prof. Dr. Şerif Demir, özveri gerektiren bu meslekte empati kurmanın da gerekli olduğuna vurgu yaptı. Etkinlik kapsamında son sınıf öğrencilerin Hemşirelik Andı'nı okuyacağını belirten Prof. Dr. Demir, tüm öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.
Programda bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Eker, Uluslararası Hemşireler Birliği'nin (ICN) 2017 yılı temasını, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Hemşirelerin Rolü" olarak belirlediğini dile getirdi. Hemşirelerin birey ve toplum sağlığının gelişmesinde büyük rolleri olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Fatma Eker, Hemşirelik Haftasını kutlayarak programda emeği geçenlere teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının sonrasında, Hemşirelik dördüncü sınıf öğrencileri, Hemşirelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Eker eşliğinde, Hemşirelik Andı'nı hep bir ağızdan okuyarak mesleğe adım atmanın heyecanını yaşadı.
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri Yeliz Bozkurt, Nilay Sezik ve Kerim Karabaş'ın icra ettiği müzik dinletisiyle devam eden programda, öğrenciler başarılı bir müzikal performans sergiledi. Müzik dinletisinin ardından Düzce Üniversitesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi ilgi ve beğeniyle takip edildi.
Hemşirelik Haftası etkinliği, verilen kokteyl ve düzenlenen sosyal programın ardından son buldu.
Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serap Bulduk, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.
(AY)

10.05.2017 12:03:50 TSI
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