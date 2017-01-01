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Düzce Belediyesi ağaçlandırma için ihale açılıyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:56
Düzce Belediyesi ağaçlandırma için ihale açılıyor
Düzce Belediyesi ağaçlandırma için ihale açılıyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından refuj, kaldırım ile meydanlar için mevsimlik çiçek ve ağaç dikimi yaygınlaştırılıyor. Mevcut ağaç ve çiçeklere takviye olarak 77 çeşit ağaç alımı için ihale yapılacak.
Düzce Belediyesi bahar ve yaz dönemleri için, başta park ve bahçeler olmak üzere refuj, kaldırım ve meydanlara ağaç ve çiçek dikmeye devam ediyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Mevcut ağaç ve çiçeklere takviye olarak 77 çeşit ağaç alımı için ihale açılıyor. Ağaç satın alımı için 31 Mayıs tarihinde açık teklif usullü ihale yapılacak.
(TT-AY)

10.05.2017 12:04:50 TSI
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