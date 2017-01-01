YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Belediyesi ağaçlandırma için ihale açılıyor

Düzce Belediyesi ağaçlandırma için ihale açılıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından refuj, kaldırım ile meydanlar için mevsimlik çiçek ve ağaç dikimi yaygınlaştırılıyor. Mevcut ağaç ve çiçeklere takviye olarak 77 çeşit ağaç alımı için ihale yapılacak.

Düzce Belediyesi bahar ve yaz dönemleri için, başta park ve bahçeler olmak üzere refuj, kaldırım ve meydanlara ağaç ve çiçek dikmeye devam ediyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Mevcut ağaç ve çiçeklere takviye olarak 77 çeşit ağaç alımı için ihale açılıyor. Ağaç satın alımı için 31 Mayıs tarihinde açık teklif usullü ihale yapılacak.

(TT-AY)



10.05.2017 12:04:50 TSI

NNNN

