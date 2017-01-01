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TOKİ kaldırımları yapılıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından, asfaltı tamamlanmış yolların kaldırım döşemelerine devam ediliyor. Son alarak Camikebir mahallesinde TOKİ konutlarının bulunduğu ada ve çevre yollarında kaldırım yapılıyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yolların asfaltlanması ile birlikte kaldırım yapımları eş zamanlı olarak yapılıyor. Alt yapısı tamamlanmış, asfaltı kaplanmış yolların kaldırımların yapılmasına hız verildi. Camikebir mahallesinde bulunan TOKİ konutların bulunduğu ada ve çevre yollarının asfaltlanması tamamlandı. Asfaltın bitirilmesinin hemen sonrasında da kaldırımların yapılmasına geçildi.

(TT-AY)



10.05.2017 12:05:26 TSI

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