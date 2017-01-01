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Nilüfer Sanat Çalıştayı eserleri bu sergide



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği Sanat Çalıştayı sona erdi.

15 sanatçı, 2-9 Mayıs tarihleri arasında Gümüştepe Mahallesi'nde (Misi) bulunan Koza Evi'nde eser üretti. Çalıştay süresince yapılan eserler, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sergilendi. Sergi açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve çok sayıda davetli katıldı. Mustafa Bozbey, 15 sanatçının çalıştay boyunca yaptığı 23 eseri Bursa'ya kazandırdıklarını belirtti. Ortaya çıkan eserlerin Nilüfer Belediyesi tarafından oluşturulacak olan Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde yer alacağını kaydeden Başkan Bozbey, "İnanıyorum ki bu eserler yüzyıllar boyunca sanatçılarımızın ismiyle müzede yaşayacak. Çalıştay boyunca düzenlenen atölye, workshop ve söyleşilere üniversiteli ve liseli öğrencilerin yanı sıra Misili gençler ve çocuklar da katıldı. İki workshopta 45 eser üretildi. Ülkemizi çağdaş dünya ile buluşturduklarından dolayı sanatçılarımıza tek tek gönülden teşekkür ediyorum. Nilüfer Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Gülümseyin, sanatın kenti Nilüfer'desiniz" dedi.

Başkan Bozbey, Bursa'da sanat adına önemli bir yeri olan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Sanat Çalıştayı'nda yer alan isimler arasında bulunan İbrahim Çiftçioğlu da sanat yapılan bir ülkede umudun kesilmeyeceğinin altını çizdi. Çalıştayın verimli olduğuna dikkat çeken sanatçı Selahattin Yıldırım da, "Ben çalıştaya ilk kez katıldım. Nilüfer Belediyesi faydalı bir iş yaptı. Umarım bu çalıştay serisi devam eder. Öğrencilerle ortak çalışmalar yaptık. Mahallenin yaşayanları bir şekilde çalışmalarımıza dâhil oldu" ifadelerini kullandı.

Çalıştaya katılan sanatçıların bir hafta boyunca yaptığı eserlerin yer aldığı sergi, 30 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.

(MŞ)



10.05.2017 12:07:28 TSI

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