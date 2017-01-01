ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nilüfer Sanat Çalıştayı eserleri bu sergide

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:58
Nilüfer Sanat Çalıştayı eserleri bu sergide
Nilüfer Sanat Çalıştayı eserleri bu sergide

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği Sanat Çalıştayı sona erdi.
15 sanatçı, 2-9 Mayıs tarihleri arasında Gümüştepe Mahallesi'nde (Misi) bulunan Koza Evi'nde eser üretti. Çalıştay süresince yapılan eserler, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sergilendi. Sergi açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve çok sayıda davetli katıldı. Mustafa Bozbey, 15 sanatçının çalıştay boyunca yaptığı 23 eseri Bursa'ya kazandırdıklarını belirtti. Ortaya çıkan eserlerin Nilüfer Belediyesi tarafından oluşturulacak olan Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde yer alacağını kaydeden Başkan Bozbey, "İnanıyorum ki bu eserler yüzyıllar boyunca sanatçılarımızın ismiyle müzede yaşayacak. Çalıştay boyunca düzenlenen atölye, workshop ve söyleşilere üniversiteli ve liseli öğrencilerin yanı sıra Misili gençler ve çocuklar da katıldı. İki workshopta 45 eser üretildi. Ülkemizi çağdaş dünya ile buluşturduklarından dolayı sanatçılarımıza tek tek gönülden teşekkür ediyorum. Nilüfer Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Gülümseyin, sanatın kenti Nilüfer'desiniz" dedi.
Başkan Bozbey, Bursa'da sanat adına önemli bir yeri olan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Sanat Çalıştayı'nda yer alan isimler arasında bulunan İbrahim Çiftçioğlu da sanat yapılan bir ülkede umudun kesilmeyeceğinin altını çizdi. Çalıştayın verimli olduğuna dikkat çeken sanatçı Selahattin Yıldırım da, "Ben çalıştaya ilk kez katıldım. Nilüfer Belediyesi faydalı bir iş yaptı. Umarım bu çalıştay serisi devam eder. Öğrencilerle ortak çalışmalar yaptık. Mahallenin yaşayanları bir şekilde çalışmalarımıza dâhil oldu" ifadelerini kullandı.
Çalıştaya katılan sanatçıların bir hafta boyunca yaptığı eserlerin yer aldığı sergi, 30 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.
(MŞ)

10.05.2017 12:07:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bursaspor-Beşiktaş maçına doğru
YEREL

BURSASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
Büyükşehir ile engeller kalkıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İLE ENGELLER KALKIYOR
Ova trafiği Yunuseli yoluyla rahatlayacak
YEREL

OVA TRAFİĞİ YUNUSELİ YOLUYLA RAHATLAYACAK
NG Kütahya Seramik'ten 150 milyon liralık yeni yatırım
YEREL

NG KÜTAHYA SERAMİK'TEN 150 MİLYON LİRALIK YENİ YATIRIM
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Bursa'da akaryakıt istasyonunda silahlı gasp
YEREL

BURSA'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI GASP
GÜNCELLEME - Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
1. Meslek Tiyatroları Festivali başladı
YEREL

1. MESLEK TİYATROLARI FESTİVALİ BAŞLADI
Bursaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
YEREL

BURSASPOR, BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Huzurevi sakinlerinin bocce heyecanı
YEREL

HUZUREVİ SAKİNLERİNİN BOCCE HEYECANI
Yenişehir Belediye Meclisi toplandı
YEREL

YENİŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde kupa sevinci
YEREL

NİLÜFER 16. ULUSLARARASI SPOR ŞENLİKLERİ'NDE KUPA SEVİNCİ
Doğanbey sakinleri sağlık ocağı ve okul istiyor
YEREL

DOĞANBEY SAKİNLERİ SAĞLIK OCAĞI VE OKUL İSTİYOR
Bursa merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Bursaspor-Beşiktaş maçının biletleri yarın satışa çıkacak
YEREL

BURSASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLETLERİ YARIN SATIŞA ÇIKACAK
Giritli hanımlardan göz nuru sergisi
YEREL

GİRİTLİ HANIMLARDAN GÖZ NURU SERGİSİ
Şampiyonlar İznik'i Bursa'da temsil edecek
YEREL

ŞAMPİYONLAR İZNİK'İ BURSA'DA TEMSİL EDECEK
Yeniköy ve Kurşunlu yaza hazırlanıyor
YEREL

YENİKÖY VE KURŞUNLU YAZA HAZIRLANIYOR
Nilüfer Kadın Korosu Renk Otizm Derneği yararına sahnedeydi
YEREL

NİLÜFER KADIN KOROSU RENK OTİZM DERNEĞİ YARARINA SAHNEDEYDİ
Yabancı alıcılar Bursa iş dünyasıyla buluşuyor
YEREL

YABANCI ALICILAR BURSA İŞ DÜNYASIYLA BULUŞUYOR

Bozbey öğrencilerle buluştu
YEREL

BOZBEY ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Nilüfer Belediyespor bisiklette yine ödül aldı
YEREL

NİLÜFER BELEDİYESPOR BİSİKLETTE YİNE ÖDÜL ALDI
UÜ'de Tomurcuk Şenliği
YEREL

UÜ'DE TOMURCUK ŞENLİĞİ
Osmangazi ve Gemlik'te su kesintisi
YEREL

OSMANGAZİ VE GEMLİK'TE SU KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!