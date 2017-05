YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Madde bağımlılığına yeni terapi yöntemi

Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Yeşilay Mardin Şubesi, tasavvuf müziğini her türlü kötü alışkanlıklar başta olmak üzere madde bağımlığını önlemede ve mücadelede kullanacak.

Yeşilay Mardin Şubesi ile tasavvuf müziği sanatçısı Selman Çaktır, bağımlılıklarla mücadele de işbirliği gerçekleştirdi. Müziğin ve sanatın bağımlılık ve her türlü kötü alışkanlıkları önleme ve mücadelede kullanılacağı proje Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile Mardin'de gerçekleştirilecek. Yeşilay Mardin Şube başkanı Lütfü Günlüoğlu, "Bağımlı gençlerin müzik eğitimi ve sanatın bütün dalları ile uğraşmalarının onları topluma kazandıracağı şüphesiz bir gerçektir. Öte yandan madde kullanımının ve bağımlılığın önlenebilmesinde başarının sağlanabilmesi için sanatçının ve toplumun her kesiminin bu mücadelenin içerisinde yer alması gerekir" dedi.

Bu amaç ve kapsamda Sanatçı Selman Çaktır'ın projesine destek vereceklerini dile getiren Günlüoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan genç nesillerimizin eğitimin yanı sıra sağlıklarının da her türlü tehdit ve tehlikelerden korunması gerekmektedir. Bu görev başta bizler olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin görevidir. Bu görev de sorumluluk üstlenen sanatçı kardeşimiz Selman Çaktır'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tasavvuf müziği sanatçısı olan neyzen Selman Çaktır ise, "Müziğin kültürümüzdeki yeri ve önemi büyüktür, ecdadımız müziği tedavi amaçlı dahi uzun yıllar kullanmış bu hususta okullar şifahaneler açmıştır. Örneğin, Farabi, Razi, İbn-i Sina ve Gevrekzade Hasan Efendi gibi Türk âlimleri bu alanda çok önemli çalışmalara imza atmışlardır. Tasavvuf müziğinin bölgemizdeki kadim kültürün bir yansıması olduğu düşünüldüğünde projemizin amacına ulaşacağına inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

