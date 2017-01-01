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GTO'da "Test Belgelendirme" toplantısı

- GTO Başkan Yardimcısı Fatih Güllüoğlu:

- "Hedefimiz bir numaralı test belgelendirme merkezi olmak"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odasında, Test Belgelendirme Merkezi üyeleri ile toplantı yapıldı.

Gaziantep Ticaret Odası(GTO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GTO Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifika Merkezi (GTO Destek MYM) komite üyeleriyle Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi. Gaziantep Ticaret Odası'nda gerçekleşen tanışma ve çalışmaların gündeme geldiği toplantıya, GTO Başkan Yardımcıları Fatih Güllüoğlu, Sadık Koçak, Yönetim Kurulu üyeleri, M. Sami Akay, Murat Karakaş Kamil Tosun, M. Bülent Evyapan'ın yanı sıra Mesleki Yeterlilik Merkezi komite, sınav yapıcıları ve danışmanlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Güllüoğlu, belgelendirme faaliyetlerinde önce Gaziantep ve bölgeda, sonrasında ise ülke genelinde en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın çıkarmış olduğu tebliğler çerçevesinde inşaat sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda çalışan işçilere yönelik "Mesleki Yeterlilik Belgesi" belgelendirme sınavlarını gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyleyen GTO Başkan Yardımcısı Güllüoğlu, "1 Ocak 2017 tarihinden itibaren işverenlerin, tehlikeli alanları içeren sektörler başta olmak üzere da birçok sektörde çalışanları belgelendirme zorunlu hale getirilmiştir. İlimiz ve Bölgemizde inşaat sektörünün günden güne gelişmesi ve bu firmalarda çalışanların Mesleki Yeterlilik Belgelerini almalarının önemine istinaden GTO DESTEK MYM olarak çalışmalarımız inşaat sektörü üzerine yoğunlaştırdık. Akredite olmak üzere çalışmalarını başlattığımız Mesleki Yeterlilik Merkezi olarak ahşap kalıpçı, alçı levha uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, betonarme demircisi, betoncu duvarcı, ısı yalıtımcısı, iskele kurulum elemanı, panel kalıpçı, seramik karo kaplamacısı, tünel kalıpçısı, inşaat boyacısı, sıvacı ve inşaat işçisi alanlarında test ve belge veren bir kuruluşu olma yolunda çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz" dedi.

"Akreditasyon sürecimiz olağan üstü tempo ile sürüyor"

GTO Destek MYM olarak bölgesinde önemli bir belgelendirme merkezi olmayı hedeflediklerini vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güllüoğlu, "Odamız bünyesinde kurduğumuz Merkez vasıtasıyla inşaat sektöründe çalışanların Meslek Yeterlilik konusunda belge almaları amaçlanmış olup, ilerleyen dönemlerde başka sektörlerde de benzeri sertifikalandırma çalışmaları yapılacaktır. Belgelendirme faaliyetlerinde öncelikle kentimize sonra da bölgemize hizmet sunmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. GTO Başkan yardımcısı Güllüoğlu, inşaat sektöründe 14 alanda sınavların yapılabilmesi amacıyla 25 Aralık Küçük Sanayi Sitesinde sınav merkezi oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda önümüzdeki süreçte program, tarafsızlık, şikayet itiraz komiteleri ile sınav yapıcıları sertifikalarını aldı.

(SD-Y)



10.05.2017 12:09:35 TSI

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