Başkan Uysal, Ermenekli komşularını ağırladı

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her çarşamba düzenlendiği randevusuz görüşme saatlerinde kendisini ziyaret eden Ermenek Mahallesi sakinlerine, "Sizin üzüleceğiniz her şey beni de üzer. Bunu çok iyi bilmenizi isterim" dedi.

Başkan Uysal, "Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir" diyerek her Çarşamba günü gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatlerinde bu hafta da Muratpaşa'nın farklı mahallerinden gelen komşularıyla bir araya geldi.

Çarşamba mesaisine saatler 08.30'u gösterdiğinde belediye fuayesinde bulunan Turunç Masa'da başlayan Başkan Uysal'ın bu haftaki konukları arasında Ermenek Mahallesi sakinleri vardı. Mahalle sakinleri Başkan Uysal'a, Ermenek Mahallesi'nden çalışmalarından dolayı teşekkür ederken kendisine halıya dokunmuş fotoğrafını hediye etti.

Hediyeye çok teşekkür eden Başkan Uysal, Muratpaşa'da "Eşit hizmet ve temiz siyaset" ilkesinden asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

Ermenek Mahallesi'nin yaşadığı sıkıntılarını son derece farkında olarak bir çalışma içinde olduklarını ve bu süreçte bir mahalleliye dahi gerçekleşmesi imkansız umutlar verme gibi teşebbüs içinde olmadıklarını dile getiren Başkan Uysal, "Sizin üzüleceğiniz her şey beni de üzer. Bunu çok iyi bilmenizi isterim" dedi.

