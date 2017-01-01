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Toros Üniversitesi öğrencilerinden hatıra ormanı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Toros Üniversitesi ile Toroslar Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 500 kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Toros Üniversitesi Genel Sekreteri Reşit Aşkın, bu etkinliğin Toroslar Belediyesi ile yapılan 3. proje olduğunu belirterek, "İlk diktiğimiz fidanlar yeşermiş durumda ve artık bizlerinde bir dikili ağacı var. Bu etkinlik hem üniversitemiz adına hem de öğrencilerimiz adına güzel bir anı olacak" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler ve akademisyenler kızılçam fidelerini toprakla buluşturdu ve can suyu verdi.

(HSK-Y)



10.05.2017 12:10:09 TSI

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