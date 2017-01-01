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Başkan Uyan: "Engellilik tüm insanlığın ortak sorunudur"



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TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, herkesin engelli adayı olduğunun bilinciyle öncelikle kişiyi engelli konumuna düşürecek sebeplerin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınmasının, idarecilere düşen en önemli görevlerden biri olduğunu belirterek, "Engellilik, sadece kişinin ya da mensubu olduğu toplumun değil, tüm insanlığın ortak sorunudur" dedi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Engelli vatandaşlarımızın hayata daha kuvvetli tutunması, her alanda kendilerini geliştirip yaşama sevinçlerini kaybetmemeleri için hepimizin üzerine düşen büyük sorumluluklar var. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak bir insanlık görevidir. Toplumun aktif bireyleri olarak gördüğümüz engelli vatandaşlarımızın daima yanındayız. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza hizmet verebilmek adına Engelli koordinasyon Merkezi kurduk ve onların sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engellilik, sadece kişinin ya da mensubu olduğu toplumun değil, tüm insanlığın ortak sorunudur. Bundan dolayıdır ki, Engelliler Haftası yalnız ülkemizde değil, Birleşmiş Milletlere üye bütün ülkelerde değerlendirilmekte ve engellilerin sorunlarına çözüm aranmaktadır. Herkesin engelli adayı olduğunun bilinciyle öncelikle kişiyi engelli konumuna düşürecek nedenlerin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması idarecilere düşen en önemli görevlerden biridir. Yaşlılarımızın, engellilerimizin, çocuklarımızın ve düşkünlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası'nı kutluyor, huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

(MA-MEF-Y)



10.05.2017 12:10:30 TSI

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