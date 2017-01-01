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Düzce Üniversitesi öğrencileri fikri yarışmasına damgasını vurdu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:02
Düzce Üniversitesi öğrencileri fikri yarışmasına damgasını vurdu
Düzce Üniversitesi öğrencileri fikri yarışmasına damgasını vurdu

(Fotoğraflı)

Ali Osman Çatana
DÜZCE (İHA) - Sakarya Elektrik Dağıtım tarafından, üniversite öğrencilerini inovatif projeler üretmeye teşvik etmek amacıyla ikincisi düzenlenen Proje Fikri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada Düzce Üniversitesi öğrencileri, ikincilik ve mansiyon ödülleri kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
"Toplum İçin Yeni Teknolojiler" teması ve "Projesi İyi Olan Kazansın" sloganıyla düzenlenen Proje Fikri Yarışmasının ödül törenine Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'da katıldı.
Yarışmada, Kendi Faturanı Kendin Yaz isimli projesiyle Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Melda Sinem Demirtaş ve Cem Yeşiltaş ikincilik ödülünü kazanarak Düzce Üniversitesi'ni gururlandırdı. Öğrenciler, ödüllerini Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın elinden aldı.
Yarışmada Düzce Üniversitesi öğrencileri mansiyon ödülleri almaya da hak kazandı. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri; Murat Bayraktar, Hüseyin Yasin Yılmaz ve Burak Kök, 3. sınıf öğrencileri Ümit Yavuzarslan, Oğuzhan Uzun ve Murat Oflezer ile yine 3. sınıf öğrencisi Ümit Yavuzarslan sundukları projeleriyle mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.
Fikri Yarışmasında birinci olan proje 5 bin TL ile ödüllendirilirken, ikinci olan proje 3 bin TL ve üçüncü olan proje 2 bin TL ödüle hak kazandı. Mansiyon ödüllerini kazananlar ise grup bazında bin 500 TL, bireysel olarak bin TL ödülün sahibi oldular.
Öğrencilerini başarılarından dolayı kutlayan Düzce Üniversitesi Yönetimi, eğitim ve meslek hayatlarında kendilerine başarılar diledi.
(AY)

10.05.2017 12:12:09 TSI
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