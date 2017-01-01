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Sınırdaki öğrenciler Hakkari'yi ziyaret etti

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:06
Sınırdaki öğrenciler Hakkari'yi ziyaret etti
Sınırdaki öğrenciler Hakkari'yi ziyaret etti

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin sınır köylerinden gelen öğrenciler, il merkezini gezdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, 'Gençlik Merkezi Her Yerde Projesi' çerçevesinde Hakkari'nin en ücra köşesinde bulunan öğrencileri il merkezine taşıyarak, gençlik merkezi hakkında bilgilendirerek kendilerine tiyatro oyunu izletildiğini söyledi. Güldal, "Hakkari'nin en ücra köşesinde bulunan gençleri Hakkari'ye taşımaya devam edeceğiz. Gençlik merkezini kendilerine tanıtarak filmler ve oyunlar izletip, Hakkari'yi gezdireceğiz. Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulanan Taşbaşı Köyü İlköğretim Okulundan yaklaşık 80 öğrenciyi ağırladık. İçlerinde ilk defa Hakkari'ye gelen öğrenciler de var. Öğrenciler buraya geldikleri için çok mutlu oldular, bizi de mutlu ettiler. Bu tür programlarımız devam edecektir" dedi.
Taşbaşı köyünden gelen öğrencilerin bazıları ise, ilk defa Hakkari'yi gördüklerini belirterek, bazıları da kameraya konuşmaktan çekindiler.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe de katılan öğrenciler, daha sonra gençlik merkezi müdürlüğü tarafından kır yemeğine götürüldü.
(FT-MSA-Y)

10.05.2017 12:15:20 TSI
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