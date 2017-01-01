YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sınırdaki öğrenciler Hakkari'yi ziyaret etti

Sınırdaki öğrenciler Hakkari'yi ziyaret etti



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin sınır köylerinden gelen öğrenciler, il merkezini gezdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, 'Gençlik Merkezi Her Yerde Projesi' çerçevesinde Hakkari'nin en ücra köşesinde bulunan öğrencileri il merkezine taşıyarak, gençlik merkezi hakkında bilgilendirerek kendilerine tiyatro oyunu izletildiğini söyledi. Güldal, "Hakkari'nin en ücra köşesinde bulunan gençleri Hakkari'ye taşımaya devam edeceğiz. Gençlik merkezini kendilerine tanıtarak filmler ve oyunlar izletip, Hakkari'yi gezdireceğiz. Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulanan Taşbaşı Köyü İlköğretim Okulundan yaklaşık 80 öğrenciyi ağırladık. İçlerinde ilk defa Hakkari'ye gelen öğrenciler de var. Öğrenciler buraya geldikleri için çok mutlu oldular, bizi de mutlu ettiler. Bu tür programlarımız devam edecektir" dedi.

Taşbaşı köyünden gelen öğrencilerin bazıları ise, ilk defa Hakkari'yi gördüklerini belirterek, bazıları da kameraya konuşmaktan çekindiler.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe de katılan öğrenciler, daha sonra gençlik merkezi müdürlüğü tarafından kır yemeğine götürüldü.

(FT-MSA-Y)



10.05.2017 12:15:20 TSI

NNNN

