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Engellilerden vatandaşlara kandil simidi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi üyeleri vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi üyeleri Berat kandili münasebetiyle Havuzbaşında vatandaşlara kandil simidi ikram etti. İkramları yapan engelliler vatandaşların kandillerini tebrik ederek günün önemini vurguladılar. Kendilerinin de farkında olunmasını isteyen her yaştan engelliler, "Vatandaşlarımızın Berat Kandilini tebrik ediyoruz. Böylesine manevi bir günde bizler de vatandaşlarımızla buluşmak ve kandillerini tebrik etmek adına kandil simidi dağıtıyoruz" dediler.

(DA-AA-Y)



10.05.2017 12:17:04 TSI

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