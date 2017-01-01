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Van İnşaat ve Mobilya Fuarı kapılarını açıyor



VAN (İHA) - Van İnşaat ve Mobilya Fuarı, 11-14 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açıyor.

Bölgenin fuar merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Van, 11-14 Mayıs tarihleri arasında inşaat ve mobilya sektörlerini buluşturacak. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ajans Asya fuarcılık Müdürü Faysal İnan, bu yıl mart ve nisan aylarında iki verimli fuar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Serimizi bu yıl 8.'sini düzenleyeceğimiz İnşaat ve Mobilya Fuarı ile devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu fuarı daha çok müşteri odaklı yapmayı uygun gördük. Günümüzde sektörel fuarlar artık bağlantı odaklı ilerlemektedir. Bizde bunu göz önüne alarak ziyaretçilerimizin sektörle iştigal eden, yeni teknolojileri takip eden ve bunları alıp tatbik eden nitelikli katılımcılardan oluşmasına özen gösterdik. Özellikle İran pazarına girmek için İran'dan 100 kişilik bir alım heyeti ve çevre illerden 200 kişilik alım heyeti getirerek fuarın amacına ulaşması anlamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu fuarda bin civarında ziyaretçi hedefliyoruz. Arzumuz; alıcı ve satıcıyı rahat bir ortamda buluşturarak bağlantı kurmalarını sağlamaktır. Bu çalışmaların nihai hedefi ise, önümüzdeki yıllarda tüm komşu ülkelerden alım heyetleri getirerek Van'ı bölgesel merkez haline getirmektir" dedi.

İnan, inşaat ve mobilya sektöründeki tüm paydaşları fuara davet etti.

(MSA-Y)



10.05.2017 12:17:34 TSI

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