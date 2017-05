YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genel Sekreter Doğan'dan "Şehitlerimizi Anmak" Konulu söyleşi

Genel Sekreter Doğan'dan "Şehitlerimizi Anmak" Konulu söyleşi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 2. TÜYAP Kitap Fuarı'nda GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan tarafından "Şehitlerimizi Anmak" konulu söyleşi yapıldı.

Tarihin yalnızca siyasi olayların kronolojik bir biçimde sıralanmasından ibaret bir bilim olmadığını belirten Doç. Dr. Doğan, tarih, bir ibret vesilesi ise millete millet olmanın şuuruyla birlikte milli birlik ve beraberlik şuurunu da vermesi gerektiğini, bunun da ancak "sosyal tarih" anlayışının geliştirilmesi ve bu alanda yapılacak çalışmalara ivme kazandırılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Doğan, "Bu itibarla, vatan savunmasında verilen can siperane mücadele esnasında şehit düşen vatanseverlerin tespit edilerek her yönüyle etraflıca aydınlatılması ve günümüz nesillerine kavratılması mesuliyeti ve mecburiyeti vardır. Bu, tarihçilerimizin en önemli vazifelerinden biridir. Çünkü Cumhuriyet Türkiye'sinin geleceğe yönelik sağlıklı bir ilerleme kaydedebilmesi, ancak bu şuurla mümkündür. Zira istikbale damga vurmasını ümitle beklediğimiz yetişen nesiller, Osmanlı ülkesinin ve özellikle Anadolu'nun her karış toprağının tarihini bütün yönleri ile bilmeli, onun vatanlaşma sürecini idrak etmeli ve o nispette ona sahip çıkmalıdır" dedi. Türk Tarihinin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde tarihimizin dünden bugüne bütün yönleriyle aydınlatılmasına yönelik araştırmaların yapılmasının, aynı zamanda o dönemin sosyo-kültürel, siyasi ve iktisadi şartlarının da ortaya çıkarılması bakımından önemli bir hizmet olacağını kaydeden Doç. Dr. Doğan, "Mesuliyet tarihçiliği hassasiyetiyle önemli bir eksikliği kapatmaya yönelik bir adım olarak, 'Şehitler Meselesi' nin de üzerinde durulması ve ayrı bir araştırma konusu olarak incelenmesi gerekiyor. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne mensup olan her vatandaşın, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin, bu ülkenin vatanlaşmasında ve vatan olarak kalmasında, başta canı olmak üzere en aziz bildiği değerlerini bir an bile tereddüt etmeden vermiş olan şehitlerini tanımaları, tanıtmaları, unutmamaları ve unutturulmamasını sağlamak, herhalde tarihçilerimiz için hem vicdani hem milli hem de mesleki bir sorumluluk olsa gerek. Bu düşünceden hareketle bu konuda yapılacak çalışmaların, önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Doğan, "Bu hassasiyetle yapılan çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının; Osmanlı Devleti'nin özellikle son çeyreğine damgasını vuran askeri, siyasi, iktisadi gibi olağanüstü olayların yaşandığı, son derece çalkantılı bir dönemde, devletin ve milletin; asker-sivil, kadın-erkek, genç-yaşlı topyekûn bir şekilde emperyalizme karşı ortaya koyduğu milli refleksi ve yapılan mücadeleyi idrak etmelerini sağlayacaktır. Bu çerçevede şehitlerle ilgili öncelikli olarak; şehit düştükleri cepheler ve şehit oldukları tarihler, yaşları ve medeni halleri, mensup oldukları aileler ve lakapları, yaşadıkları mahalleler ve köyleri hatta mesken numaralarına varıncaya kadar bazı önemli bilgilerin tespit edilmesi ve akademik kriterler çerçevesinde ciddi bir değerlendirmeye tabi tutulması elzemdir" ifadelerini kullandı.



10.05.2017 12:20:43 TSI

NNNN