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Fethiyeli engellilerden anlamlı yürüyüş

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:14
Fethiyeli engellilerden anlamlı yürüyüş
Fethiyeli engellilerden anlamlı yürüyüş

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan engelliler, ellerindeki afişlerle farkındalık yürüyüşü yaptı.
Fethiye Sahil Bandı özgecan anıtından başlayan yürüyüşte, engelli gençler, ellerinde "Asıl Engel Beyindedir, Acıyarak Değil Anlayarak Bakın ", "Yapacaklarım Sınırlı Ama Ufkum Geniş", "Engelliler Bir Toplumun Aynasıdır", "Engelli Olmak Bir Kusur Değil" yazılı afişler taşıdılar.
Beşkaza Meydanında biten yürüyüş sonrası açıklama yapan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçede insanların çıkardığı engellerin ortadan kaldırılması adına farklı etkinlikler düzenlendiğini belirterek; "Yapılan etkinliklerinin amacı toplumda farkındalık yaratmak. Birkaç saniye içerisinde herkes engelli olabilir. Devletimizin engellilerle ilgili çok güzel çalışmaları var. Rehabilitasyon merkezleri, evde bakım hizmetleri gibi çok güzel hizmetler mevcut. Eskiye nazaran son yıllarda toplumumuzda da bir farkındalık oluştuğunu görüyoruz Artık engellilerimiz çok rahat toplum içerisine çıkabiliyor. Bu duyarlılığın daha da arttırılması gerekiyor. Engel biz olmayalım, engel siz olmayın. Engelliler aramızda engelsiz yaşasınlar" dedi.
Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Milli Eğitim Müdür Faruk Kaya, Fethiye Huzurevi Müdürü Adem Güngör, Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü FevziKoyunoğlu, Fethiye ve Seydikemer'de faaliyet gösteren özel rehabilitasyon merkezleri katıldı.
(MB-Y)

10.05.2017 12:23:10 TSI
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