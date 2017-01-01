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Saç dökülmesinin 13 nedeni

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:15
Saç dökülmesinin 13 nedeni
Saç dökülmesinin 13 nedeni

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Kadınlar ve erkeklerin ortak sorunlarından birinin de saç dökülmesi olduğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. İlhan Serdaroğlu saç dökülmesinin nedenleri hakkında bilgi verdi.
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. İlhan Serdaroğlu, "İlk olarak genetik nedenlerden bahsedebiliriz. Erkeklerde ve kadınlarda saç kaybında bir numaralı nedeni genetik yapı! Erkeklerde, saç dökülmesinden sorumlu tutulduğu için kötü testesteron diye bilinen DHT (di hidro testesteron ) hormonu etkisiyle saçlar dökülmekte. Kadınlarda erkeklik hormonları yanı sıra aromataz enzimi de saç dökülmesinden sorumlu" dedi.
Op.Dr. İlhan Serdaroğlu, diğer nedenleri şöyle sıraladı:
"1-Telogen Effluvium: Kadınlarda saç dökülmesinin en sık 2. sebebi. Bu klinik durumda, normalde tüm kafa derisindeki saçların yüzde 10'u dökülme fazındayken, çok daha fazla oranda saç folikülü (yüzde 30-50 kadar saç ) dökülme fazına girer ve hızla dökülmeye başlar. Günlük saç kayıp miktarı 200-700 tel arası olabilir.
2-Stres: Günlük yaşam, geçirilen hastalıklar, yoğun iş ve yaşam temposu akut veya kronik saç kaybına neden olabilir. Kadınları genellikle 30-60 yaşları arasında sıkıntıya sokabilen bu durum.Kronik telojen effluviumda (saç kaybı) saç dökülmesi en az 6 ay devam edebilir.
3-Kadın hormonlarında doğum sonrasında değişim ve loğusalık: Hamilelikte saçların yaklaşık yüzde 95 kadarı anajen (büyüme, gelişme ) fazına geçer ve saçlar gürleşir, sayısı artar. Doğumdan 3 ay sonrasında kadınların yaklaşık 1/3 ya da yarısı kadarında telojen effluviuma bağlı saçlarda dökülme görülebilir.
4-Saç yolma hastalığı (Trikotillomania): Televizyon seyrederken ya da bir şey okurken saçını çekme/yolma şeklinde görülen bir psikolojik rahatsızlık ve buna bağlı saç kaybı yaşanması olarak tarif edebiliriz. Şiddetli vakalarda ayna karşısında rutin şekilde kişinin saçını, kaşını, sakalını yolması şeklinde de olabilir. Zaman içinde devamlı surette kılın çekilmesi sonucunda o bölgede bir boşalma ve dökülme olur. Uzun süreli trikotillomania, saç , kaş , kirpik ve diğer alanlarda kalıcı kellik bölgeleri oluşturabilir.
5-Polikistik over sendromu: Kadınların üreme çağında yaklaşık yüzde 10'unda görülebilen kalıtımsal bir yumurtalık hastalığıdır. Yumurtalıklarda erkek hormonları fazla üretildiğinden vücut ve yüzde kıllanma, seste kalınlaşma, ciltte akne/sivilcelenme ve saç dökülmesi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.
6-Kansızlık: Demir eksikliğine bağlı anemilerde saç dökülmeleri görülebilir.
7-Beslenme problemleri, ağır diyetler, blumia ve anoreksia nervosa: Yemek yememe ve yemek sonrası kusmalara kadar varabilen beslenme problemleri kişide mineral, vitamin, çinko, selenyum ve esansiyel amino asit eksikliğine bağlı olarak saç dökülmelerine neden olabiliyor.
8-Barsak ve sindirim problemleri (Malabsorbsiyon): Yetersiz besin emilimine bağlı olarak mineral, vitamin, çinko, selenyum ve esansiyel amino asit eksikliği meydana gelebilir ve saç dökülmelerine neden olabilir.
9-Saçı gererek bağlamak ve şekillendirmek: Saçları çok sıkı olarak örgü yapmak, mısır örgüsü şeklinde sıkıca şekillendirmek ve gererek arkadan bağlamak, germe kuvvetine bağlı saç köklerini kalıcı harap edebilir ve kalıcı saç kaybına neden olabilir (traction alopecia). Bu tür, saçın üzerinde stres yaratarak zarar veren saç modellerinden kaçınmak gerekli.
10-Tiroid bezi hastalıkları ( Hipo ve hipertroidism) :Saç dökülmesi tiroid bezi bozukluklarının erken belirtilerinden birisi olabilir ve tiroid hormonu tedavisi sonrasında saçlarda dökülme durur.
11-Menopoz: Menopoza giren kadınların yaklaşık %80'inde saçlarda incelme görülebilir. Hormonal değişiklileri sonucu menopozun başlamasıyla saç dökülmeleri görülebilir ve menopoz sendromlarını düzelten östrojen tedavileriyle dökülmeler azalır ve yok olur. 12-Saçlı deriyi tutan cilt hastalıkları: Sedef hastalığı (Psoriasis), saçlı deride yağlanmaya neden olan seboreik dermatit, pitriasis, morfea, skleroderma, sarkoidoz gibi hastalıklar geçici veya kalıcı saç kaybına yol açabilir."
(ÖB-ÖB-Y)

10.05.2017 12:24:18 TSI
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