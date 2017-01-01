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İzmit Belediyesi Meclis toplantısı 2. oturumu gerçekleşti

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:17
İzmit Belediyesi Meclis toplantısı 2. oturumu gerçekleşti
İzmit Belediyesi Meclis toplantısı 2. oturumu gerçekleşti

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında, İzmit Belediyesi Meclis Toplantısının 2.oturumu yapıldı.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında yapılan toplantıda Plan Bütçe Komisyonun 2016 yılı kesin hesabı ile ilgili raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
Kesin hesap raporuyla ilgili konuşan Başkan Doğan, "Demokrasi iktidarı ve muhalefetiyle birlikte oluyor. Muhalefetin görüşleri de önemli. Plan Bütçe Komisyonunda görev yapıp titiz çalışma yapan arkadaşlara teşekkür ederim. Daha iyisini daha güzelini şehrimize kazandırmanın derdindeyiz. Bütçesi yüzde 100'lerde gerçekleşen bir belediyeyiz" dedi.
Belediye olarak verdikleri hizmetlere değinen Başkan Doğan, "Kasamızda 15 milyon paramız olduğu için eleştiriliyoruz. Aslında bu da güzel bir şey bu Belediyemizin geldiği yeri gösteriyor. Yatırım yapan belediyeyiz. Çocuklara bisiklet, basketbol topu dağıtıyoruz, İZMEK'te on binlerce kişiye kurs veriyoruz. Emekli evleri açıyoruz, çocuklara dergi hazırlıyoruz. Yol yapan, bina yapan, temizlik işi yapan belediyecilikten ziyade sosyal belediyeciliğin olduğu bir dönemdeyiz. İnsana hizmet ediyoruz. İstimlaklar yapıyoruz, tarihi yapıları restore ediyoruz. Sosyal belediyecilikte örnek olan bir belediyeyiz. Personel giderinde yüzde 60'lardan başlayıp bugün yüzde 20'lere geldik. 17 yerde spor salonumuz var, 15 yerde emekli evimiz var. Mahalle konakları, kültür merkezleri yapıyoruz, Evde bakım, okul hizmet masası, hizmet kapınızda ekibimiz var. İnsana yatırım yapan bir belediyeyiz. Personel harcamasını yüzde 30'un altına indirmek başarıdır. Biz yüzde 20'lik oranı beğenmiyor yüzde 15'lere indirmek istiyoruz. Bütün taşeronları belediyemiz şirketlerine geçiriyoruz. Şimdiye kadar yüzde 35'ini geçirdik. Biz hazırlığımızı yapıyoruz. Yüzde 26'lık yatırım harcaması küçümsenmemeli. Bu oran yüzde 40'ları bulacak. 2017, yatırımların çok daha fazla olduğu bir yıl olacak. 2016 yılında hiç de küçümsenmeyecek yatırımlar yapıldı. Gölkay'ın eski halini unutmayalım, eskiden kimse oraya gidemezdi, onlarca kişi boğulurdu" şeklinde düşüncelerini ifade etti.
Başkan Doğan, İzmit'in turizm kenti olma özelliğine ve tarihi binaların önemine vurgu yaparak, "Bugün ise şehrimizin cazibe merkezi haline geldi. Ekopark'ı yaptık, Cephanelik'te mesire alanı yaptık. Biz vatandaşın kuruşunu boşa harcamıyoruz. 2016 yılında Türkiye'nin en modern hayvan pazarını İzmit'te yaptık. Gültepe Gençlik Merkezi'ni, köylerde konaklar yaptık. Tarih Koridoruna iyi para harcandı. Bizim ata yadigarının ağladığı yerdi. Onlarca konak kamulaştırılıp, restore edildi. Akçakoca mahallesini adına yakışır hale getirdik. Bölgeyi açık hava müzesine dönüştürdük. Turizm kenti Kocaeli hedefine yavaş yavaş gidiyoruz. İğneyle kuyu kazarcasına tarihi değerlere sahip çıkıyoruz. Eskiden tarihi hamam üzerine bina yapmışlar. Köylerde tarihi camileri restore ediyoruz. Baç'taki tarihi bina restore ediliyor. Bunları yatırım olarak neden görmüyoruz. Bu şehir adım adım turizm şehrine doğru gidiyor. İstanbul'daki turizm firmalarının programına girmek istiyoruz. Turizm açısından yapacağımız işler var. Hedefimiz 1 milyon turistin şehrimize gelmesini sağlamaktır. Milletin kuruşunu ziyan etmeden gece gündüz çalışıyoruz. Gelirine sahip çıkan, mali yapısı en sağlam örnek belediyelerdeniz. Mülklerimizi değerinin üzerinde kiraya verip hem de parasını peşin alıyoruz. Bu şehirde vergisini ödemek istemeyen az da olsa bazı kişiler var. Alacaklarımızın tahsilinde çok duyarlıyız. Bunun için içinde avukatın da olduğu bir ekibimiz var. Israrla alacağımızı tahsil etmenin çabası içindeyiz. Bunu da hiçbir siyasi kaygı duymadan yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Kendisine gelen eleştiriler ile ilgili değerlendirmeler yapan Başkan Doğan, "Para konusunda çok hassasız. Bunun için bana cimri başkan diyorlar. Göreve geldiğimizde bütçemiz 60 milyondu, şimdi ise 220 milyon lira. Hedefimiz en az 250 milyon liralık bütçelerin olmasıdır. Kamu borçları konusunda Türkiye'ye örneksiz. Kamu borçlarımızı takas yoluyla sıfırlıyoruz. Vergilerimizi tıkır tıkır ödeyen bir belediyeyiz. 2017 tablomuz bugünkünden daha da güzel olacak. Biz her şeyin en mükemmelini yaparız " dedi.
Bir sonraki belediye meclis toplantısının 6 Haziran Salı günü saat 18.00 de yapılması kararlaştırıldı.
(RFK-Y)

10.05.2017 12:26:27 TSI
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