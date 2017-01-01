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Genç yeteneklerin eserleri Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Binada sergilendi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:19
Genç yeteneklerin eserleri Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Binada sergilendi
Genç yeteneklerin eserleri Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Binada sergilendi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Hizmet Binası, 50. Yıl Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca ürettiği resim, karikatür ve heykel çalışmalarının sergisine ev sahipliği yaptı. 50'den fazla öğrencinin başarılı eserlerinin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı.
50. Yıl Ortaokulu öğrencilerinin çalışmalarından oluşan Yıl Sonu Sergisi'nin açılış kurdelesini, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Özocak, bir öğrenciyle birlikte keserek yaptı. Açılış töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mamur, başarılı çalışmaları ile göz dolduran öğrencileri ve onları yönlendiren öğretmenleri tebrik etti.
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Özocak da öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, "Belediyemiz sanat etkinliklerine, sergilere özel önem veriyor. Tarihi hizmet binamız bu tarz etkinlikler için çok uygun. Bu kez çok başarılı genç arkadaşlarımızın eserlerinden oluşan bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu.
Açılışın ardından sergiyi gezen Özocak ve Mamur, eser sahibi öğrencilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Sergiye damgasını vuran eser ise 8. Sınıf öğrencilerinin çizdiği karikatürlerden oluşan Yaş 13+ isimli karikatür dergisi oldu. Öğrencilerin hayata dair esprili çizimlerinin yer aldığı dergi aynı zamanda ortaokul öğrencilerinin hazırladığı ilk karikatür dergisi olma özelliğini de taşıyor.
50. Yıl Ortaokulu Yıl Sonu Resim, Karikatür ve Heykel Sergisi, 9-11 Mayıs tarihleri arasında Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Hizmet Binasında ziyaretçileri bekliyor.
(MA-MEF-Y)

10.05.2017 12:27:45 TSI
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