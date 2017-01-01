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Meslek Yükseokulları Akademik Genel Kurulu Toplantısı düzenlendi



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) Meslek Yüksekokulları Akademik Genel Kurulu Toplantısı düzenlendi.

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda yapılan toplantıya Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Prof. Dr. Musa Eken, Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Prof. Dr. Atilla Arkan, SAÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, MYO Müdürleri ve öğretim elemanları katıldı.

Sakarya Üniversitesinde yapılan kalite çalışmaları, dış değerlendirme süreçleri ve akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Elmas, "Dünyadaki akreditasyon kurumlarına büyük oranda uyumlu bir kalite ve akreditasyon modeli geliştirdik. Üniversitemizin bu modeli, akreditasyon ve kalite yönetimi ana konularını içeriyor. Vizyonumuz, misyonumuz, stratejilerimiz ile öğrenme sonuçları da bu modelin önemli noktalarını oluşturuyor. Eğitim ve öğretim faaliyetleri yanında kalite ve akreditasyon çalışmalarına da önem veriyoruz" dedi. Sakarya Üniversitesinin 3+1 ve 7+1 Uygulamalı Eğitim Modelinin Türkiye'ye örnek olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Elmas, "Artık dünyada tüm işlerde olduğu gibi eğitim-öğretimde de sonuç odaklı olduğu için çıktıya bakılıyor. Bakılan şey şu, mezunların bilgi ve yetkinliği ne kadar ve ne düzeyde olduğu, kolay iş bulabilmesi, piyasaya ve dünyaya ne kadar sürede adapte olduğudur. Önceden daha çok bunların işlev ve süreçlerine bakılıyordu. Dolayısıyla beş yıl önce eğitimde sonuç olarak üretkenliği öne çıkarmak istedik. Sakarya'nın iş dünyasındaki gelişmelerini de dikkate alarak 30-40 senedir konuşulan üniversite-sanayi işbirliği projesini başlattık. 3+1 ve 7+1 sistemiyle ilk adımlarını atmış olduğumuz bu işbirliğini geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Akademik Kurulun açılışında konuşan Prof. Dr. Sarıbıyık, 3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli, yenilikler, yapılan memnuniyet anketleri hakkında bilgi verdi. 3+1 Uygulamalı Eğitim Modeline işletmeler tarafından talebin yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sarıbıyık, "Şu ana kadar yapılan talebin yüzde 85'ini karşıladık. İşletme ve öğrenci anket sonuçlarını incelediğimizde bu işi başarı ile yürüttüğümüzü görüyoruz. En çok sorulan sorulardan biri olan ücretlendirme ile ilgili ise şunu söyleyebilirim. 6764 sayılı kanuna göre, işletmelerde mesleki ve teknik eğitim gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının 20 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde 1/3'ü, 20'den az çalıştıran işyerlerinde 2/3'ü İşsizlik Fonu'ndan Devlet katkısı olarak ödenir hükmü getirilmiştir" şeklinde konuştu. Meslek yüksekokullarında bulunan öğretim elemanları için 3+1 Uygulamalı Eğitim Modelinin önemli bir şans olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sarıbıyık, "Öğretim elemanları, sanayi ve işletmelerle ortak Ar-Ge çalışmaları, güncel teknoloji takibi, firma altyapısının kullanımı ve üniversite sanayi işbirliği konularında 3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile daha kolay adımlar atabilmektedir. Programlarda koordinasyon, iş dünyası ihtiyacına uygun ders içerikleri ve müfredatın güncel tutulması modelimizin diğer artıları" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda öğretim elemanları, görüş ve önerilerini sundu.

(BCT-İÇ)



10.05.2017 12:28:24 TSI

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